۱۳ هزار بیمار دیابتی در گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عاطف راد ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان ضمن تبریک هفته بیمه سلامت اظهار کرد: بیش از ۴۲ هزار نشان برای بیش از یک میلیون ۳۰۶ هزار بیمار مشمول این صندوق فعال شده است.

وی با بیان اینکه سه گروه خدمتی برای بیماران خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است، افزود: پرداخت بر هزینه‌های مازاد بر بیمه پایه و تکمیلی شامل ۱۰۷ بیماری است.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان، نشان دار شدن و تقویم بسته‌های خدمتی را جزو گروه دوم خدمتی دانست و بیان کرد: در این گروه به جای پرداخت مستقیم، بسته‌های حمایتی و خدماتی به افراد ارائه می‌شود و ۵۱ بیماری را پوشش می‌دهد.

اجرای برنامه پزشک خانواده برای ۸۴۲ هزار نفر بیمه شده روستایی

مدیر کل بیمه سلامت گیلان از آموزش، پیشگیری و سلامت خانواده از اجرای برنامه پزشک خانواده برای ۸۴۲ هزار نفر بیمه شده روستایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد و گفت: استقرار ۳۰۵ پزشک، ۲۵۰ ماما، ۲۶ دندانپزشک در ۱۷۷ مرکز خدمات جامع روستایی توسط دانشگاه و ویزیت ماهانه ۵۰ هزار نفر توسط پزشکان خانواده سطح یک روستایی و ارجاع ۴۵۰۰ نفر به سطح تخصصی ۲ از دیگر اقدامات بیمه سلامت استان است.

وی هزینه پرداخت شده به مؤسسات طرف قرار داد برای خدمات گروه یک طی یکسال گذشته در گیلان را ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مجموع پرداختی‌های به تفکیک در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که سهم صندوق ۹۱ میلیارد ریال است و در سال جاری ۱,۵۰۰ میلیارد ریال بوده که سهم صندوق ۲۵۵ میلیارد ریال است.

عاطف راد با بیان اینکه بیماری دیابت و سرطان بالاترین سهم بیماران خاص را در گیلان به خود اختصاص داده‌اند، ادامه داد: بیش از ۱۳ هزار بیمار دیابتی و بیش از ۸۸۰۰ بیمار سرطانی در گیلان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی با اشاره به موضوع مشارکت‌های اجتماعی و خیرین سلامت و تفاهم نامه با سازمان‌های مردم نهاد، به تفاهم نامه با سازمان بهزیستی برای ارائه ۵۹ خدمت توانبخشی جدید اشاره کرد و گفت: بیمه کردن ۱۸ هزار نفر از افراد بی بضاعت معرفی شده توسط مؤسسات خیریه و تفاهم نامه با وزارت کشور در مورد پوشش بیمه‌ای رایگان در مناطق کم برخوردار از اقدامات مهم بیمه سلامت گیلان در طی این مدت بوده است.

عقد قرارداد با ۱۹۱۳ مؤسسه تشخیصی و درمانی در استان

مدیر کل بیمه سلامت گیلان، همچنین از پوشش همگانی و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و حفاظت مالی از بیمه شدگان بیمه خبر داد و گفت: بیمه سلامت رایگان بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مردم گیلان (۸۴ درصد) و عقد قرارداد با ۱۹۱۳ مؤسسه تشخیصی و درمانی در استان، پرداخت ۱,۳۴۸ میلیارد تومان هزینه درمانی در سال ۱۴۰۱ به مؤسسات طرف قرار داد و همچنین پرداخت ۹۷ میلیارد تومان هزینه درمان کرونا برای بیش از ۵۴ درصد بیمار کرونایی و ارائه خدمات بیمه‌ای بستری و سرپایی بخشی از این اقدامات است.

عاطف راد در خصوص حمایت از درمان زوجین نابارور به موضوع فعال سازی نشان برای ۱۹۹۵ زوج نابارور در سامانه نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: پوشش بیمه‌ای ۶۳ قلم داروی مرتبط درمان ناباروری، پوشش خدمات فوق تخصصی، پوشش بیمه‌ای ۲۸ قلم تجهیزات پزشکی مرتبط با خدمات درمانی زوجین نابارور و همچنین پرداخت ۸.۳ میلیارد تومان هزینه درمان زوج‌های نابارور طی یکسال گذشته جز عملکرد بیمه سلامت گیلان بوده، که سبب شد بیمه سلامت گیلان در جشنواره شهید رجایی رتبه اول را کسب کند.