به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول نیابت قضائی به شهرستان خرمآباد مبنی بر دستگیری فرد کلاهبردار حرفهای موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ خرمآباد با تلاش شبانهروزی و رصدهای اطلاعاتی کلاهبردار حرفهای موردنظر که بیش از ۱۵ سال به دلیل انواع اتهامات مختلف متواری و تعقیب دستگاه قضائی بوده است؛ طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لرستان، گفت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۳۸ فقره انواع کلاهبرداری به شیوههای مختلف اعتراف کرد.
سردار الهی ضمن هشدار به کلاهبرداران و افراد سودجو و فرصتطلب که پلیس با همکاری دستگاه قضائی با آنها برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد از شهروندان خواست، به افراد ناشناس بهراحتی اعتماد نکنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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