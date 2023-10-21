۹۲ کشور مشتری کالاهای آذربایجان شرقی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمائی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: افزایش ۳۰ برابری صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی به هند و بیش از ۲ برابری به روسیه از جمله جهش‌های صادراتی استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ میلیون دلار کالا از آذربایجان شرقی به کشورهای جهان صادر شده است، گفت: در نیمه نخست امسال از این مقدار صادرات ۱۲ میلیون دلار انواع محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، صنعت، کشاورزی و معدن و صنایع معدنی به کشور هند صادر شده است.

عظمایی ادامه داد: همان طور که اشاره شد بیشترین درصد رشد صادرات آذربایجان شرقی در بازه زمانی فروردین تا پایان شهریور امسال مربوط به کشورهای هند با صادرات حدود ۱۱.۷ میلیون دلار با رشد حدود ۳۰ برابر و فدراسیون روسیه با میزان صادرات ۲۴.۲ میلیون دلاری با رشد بیش از ۲۱۰ درصد می‌باشد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین گفت: بر اساس آمار صادرات غیرنفتی استان، شاهد روند افزایشی در بخش کشاورزی، مواد معدنی و صنایع معدنی و صنعت در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.

عظمائی افزود: در شش ماه نخست سال صادرات محصولات کشاورزی ۱۲.۲ درصد، مواد معدنی و صنایع معدنی هفت درصد و محصولات صنعتی ۴.۷ درصد نسبت به نیم سال اول ۱۴۰۱ رشد داشته اند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به این که آذربایجان شرقی یک استان صادرات‌گرا است و جایگاه ویژه ای در بخش صادرات کشور دارد بنابراین با ارائه راهکارهای مناسب باید موانع فعالیت صادرکنندگان رفع شود.

عظمایی اظهار کرد: کاهش هزینه جابجایی کالا با ترمیم سخت افزاری مجموعه حمل نقل کشور، توسعه شرکت‌های بزرگ حمل و نقل بین‌المللی، برقراری پروازهای مستقیم از استان به کشورهای هدف صادراتی و تأمین منابع مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه صادرات غیر نفتی استان منجر شود.