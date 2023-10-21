شکست آمریکا در حوزه تحریم/ ایران از تحریم ها عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: به نظر می‌رسد تحریم‌ها در حال اتمام است، به نحوی که کشور مسیری را انتخاب کرده که از معبر ایجاد شده دشمن، در حال عبور کردن است که پیمان شانگهای و بریکس از جمله این علائم است. در واقع اقدامات دولت سیزدهم در توسعه روابط تجاری منجر به آن شده که علائم شکست آمریکایی‌ها در حوزه تحریم‌های اقتصادی نمایان شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای، حضور ایران در بریکس، افزایش ظرفیت فروش نفت و اذعان کارشناسان آمریکای خود علائم شکست آمریکا در طراحی دقیقی که آمریکایی‌ها برای فروپاشی اقتصاد ایران طراحی کرده بودند، است. در دوران اوباما اعلام شد که ۶ ماه دیگر جمهوری اسلامی ایران زانو خواهد زد اما اکنون بیش از یک دهه از آن زمان می‌گذرد.

وی تصریح کرد: نامه‌های مسئولان ارشد آمریکا نشان می‌دهد که ایران از تحریم عبور کرده و تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را به فروپاشی منتهی کند. بررسی‌های میدانی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که اقدامات دولت سیزدهم به دلیل جدا شدن از سیاست ارزی نامناسب در انتهای دولت دوازدهم منجر به جهش ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی در سال گذشته شد.

به گفته پورابراهیمی، تغییر رویه در سیاست‌های ارزی کشور منجر به تعدیل نرخ ارز نیز خواهد شد، اما در ۶ ماهه ۱۴۰۲، شرایط با ۶ ماهه سال گذشته متفاوت است؛ تراز تجاری به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده که به خاطر برخی سیاست‌ها در بانک مرکزی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درباره رفع سیاست تعهد ارزی ما در مجلس و هیچکدام از صادرکنندگان به دنبال عدم پایبندی به تعهدات خود درباره تعهدات ارزی نیستند اما درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلاتی وجود دارد.

وی با اشاره به وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف گفت: وجود این تعداد کارت بازرگانی یک بار مصرف و صادرکنندگانی که برای رفع تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه هستند نیازمند تأمل بیشتر است و نمی‌توان گفت که فعالیت همه این صادرکنندگان خوشنام که اکنون به مشکل خورده‌اند به خاطر اشکالات خود آنها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارتباط کاهش ارزش پول ملی در رشد صادرات گفت: کشور چین به صورت خودخواسته با کاهش یک و نیم تا دو درصد ارزش پول ملی صادرات را بیست درصد افزایش داد و در کشور ما نیز باید از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش چند برابری صادرات استفاده کرد اما از این فرصت به درستی استفاده نشده است.