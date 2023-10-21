تولید روزانه ۵۸۰ میلیون مترمکعب در مجتمع گاز پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد باهوش ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجتمع گاز پارس جنوبی وظیفه بهره‌برداری از تأسیسات خشکی فازهای چندگانه میدان گازی پارس جنوبی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به میزان تولید مجتمع گاز پارس جنوبی در سال ۱۳۸۰ روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب بود اضافه کرد: اکنون روزانه ۵۸۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در پالایشگاه‌ها شیرین‌سازی، تولید و به خطوط سراسری منتقل می‌شود.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: در حال حاضر روزانه در پالایشگاه‌های پارس جنوبی ۷۸۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۱۵ هزار تن اتان، ۱۵ هزار تن پروپان، ۱۰ هزار تن بوتان و ۲ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد تولید می‌شود.

وی با اشاره به تولید ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی در پارس جنوبی طی ۲۵ سال گذشته افزود: ۲۵ میلیون تن پروپان، ۱۶ میلیون تن بوتان و میلیون تن گوگرد صادر و ۳۱ میلیون تن اتان نیز تولید شده است.

باهوش گفت: طی ۲۵ سال گذشته ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد مترمکعب گاز از سکوهای سرچاهی میدان مشترک پارس جنوبی دریافت و هزار و ۹۶۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شیرین‌سازی و به خطوط سراسری منتقل شده است.