واردات ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال/ آغاز واردات خودرو برقی از آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضیغمی امروز در حاشیه مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عرضه خودروهای وارداتی در هفته گذشته انجام شد، اظهار کرد: این هفته نیز عرضه بعدی واردات خودرو انجام می‌شود. تمرکز ما در این مرحله از عرضه، عرضه خودروهای موجود در ایران است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: هفته قبل ۲ هزار خودرو وارداتی در سامانه عرضه شد، در هفته جاری نیز احتمالاً ۲ هزار خودرو عرضه می‌شود که البته از آنجا که بسیاری از خودروها رزو دارد و لذا افرادی که در سامانه خودرو انتخاب می‌کنند در رزو می‌مانند تا ظرف ماه آینده خودروهای ثبت سفارش شده که روی آب است به کشور برسد و تحویل متقاضیان شود.

تحویل خودروهای وارداتی به ۳۱ هزار نفر تا دی

معاون وزیر صمت یادآور شد: هفته گذشته عرضه خودروهای وارداتی در سامانه انجام شد و در هفته جاری نیز فایل ثبت‌نامی‌ها به دست شرکت‌های وارد کننده می‌رسد. لذا پس از این مرحله پیامک واریز وجه به صورت علی الحساب (حداقل نیمی از وجه خرید خودرو) به متقاضیان ارسال می‌شود تا زمانی که قیمت قطعی خودروها مشخص شود.

ضیغمی تصریح کرد: پس از اعلام قیمت قطعی، شرکت‌ها می‌توانند ظرف یک ماه، ضمن ارسال دعوت نامه کل وجه خرید خودرو را دریافت کنند و خودرو را نیز کمتر از یک ماه تحویل دهند.

وی افزود: فرآیند ثبت سفارش شرکت‌ها در کارخانه‌های اصلی انجام شده است و امیدواریم که بر اساس تعهدی که داده‌ایم تا پایان آذرماه و یا حداکثر دی ماه عرضه را برای ۳۱ هزار نفر متقاضی خرید خودرو که ثبت نام کرده‌اند کامل کنیم، اگرچه روند واردات کماکان ادامه خواهد داشت.

واردات خودروهای برقی از آبان

معاون وزیر صمت ادامه داد: ضمن اینکه واردات خودروهای برقی نیز از آبان ماه آغاز می‌شود و بعد از اینکه عرضه خودروهای برقی وارداتی به تاکسیرانی به اتمام رسید می‌توان برای عرضه خودروهای برقی عمومی نیز اقدام کرد.

امکان واردات ۶۰ هزار خودرو تا پایان سال

ضیغمی اضافه کرد: برنامه ریزی برای واردات خودرو با شرکت‌ها است و از نظر ما واردات خودرو برای شرکت‌ها تا ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال ممکن است ضمن اینکه شرکت‌ها تا ۳۵ تا ۴۰ هزار خودرو درخواست خرید داشته‌اند و به صورت خرد ارزشان را برای واردات دریافت می‌کنند و بالغ بر ۲۰۰ میلیون یورو تاکنون ارز تخصیص داده‌ایم و انشا الله تخصیص ارز نیز تسهیل می‌شود.

استفاده از ارز خشکبار برای واردتا خودرو و موبایل

وی در خصوص صادرات غیرنفتی نیز گفت: موضوع کاهش ارزش جهانی در حوزه پتروشیمی و نفت باعث شد با وجود رشد بسیار خوب صادرات به لحاظ وزنی دچار کاهش صادرات به لحاظ ارزش شود؛ در ۶ ماهه ابتدای امسال ۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که حدود ۶۰۰ میلیون دلار کمتر از صادرات ۶ ماهه ابتدای سال گذشته است در صورتی که اگر روند صادرات مطابق با ارزش صادرات سال گذشته پیش می‌روفت صادرات امسال به لحاظ ارزشی بیش از رقم مذکور بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: البته در ماه ششم وضعیت صادرات بهتر شد نسبت به ۵ ماهه اول بهتر شد و لذا با روند صادراتی که آغاز شده پیش بینی می‌شود صادرات غیرنفتی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یابد اما عوامل منطقه‌ای و مباحثی که در خصوص عوارض صادرات در داخل تعیین می‌شود بر روی صادرات تأثیرگذار است. اما امیدواریم با اصلاحاتی که صورت می‌گیرد و بهره گیری از مشوق‌ها به رکورد صادرات سال گذشته برسیم و حتی افزایش داشته باشم.

وی گفت: ارز صادرات خشکبار مانند ارز حاصل از صادرات محصولات غیر می‌توان برای واردات خودرو و قطعات خودرو استفاده شود و حتی برای واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار نیز می‌تواند استفاده شود.