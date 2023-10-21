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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۴

پمپ اطفای حریق در اسکله صیادی گناوه راه اندازی شد

پمپ اطفای حریق در اسکله صیادی گناوه راه اندازی شد

گناوه- سرپرست اداره شیلات شهرستان گناوه گفت: در راستای افزایش ایمنی شناورهای صیادی و مقابله با خطرهای احتمالی آتش سوزی، اسکله صیادی گناوه به سیستم اطفای حریق سیار مجهز شد.

عبدالمجید امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین زیر ساخت‌های مورد نیاز و ضروری در هر بندر سیستم اطفای حریق است.

سرپرست اداره شیلات شهرستان گناوه افزود: در راستای افزایش ایمنی شناورهای صیادی و مقابله با خطرهای احتمالی آتش سوزی و سرایت آن به سایر شناورهای صیادی در اسکله صیادی گناوه یک دستگاه پمپ آتش نشانی سیار (پرتابل) خریداری و پس از طی دوره آموزش آن، روز شنبه در بندر صیادی گناوه با حضور مسئولان شیلات استان بوشهر و تعدادی از صیادان، به بهره‌برداری رسید.

امینی وزن کم و سرعت عملیاتی بسیار بالا و قابلیت شناور بودن را از مزایای این پمپ آتش نشانی بیان کرد و افزود: سرعت عملیاتی کمتر از ۵ دقیقه و حمل آسان که از ضروریات اطفای حریق به موقع محسوب می‌شود از خصوصیات این سیستم اطفای حریق است.

سرپرست اداره شیلات شهرستان گناوه با تقدیر از همکاری مسئولان شهرستانی و استانی بیان کرد: امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته زمینه تجهیز این بندر به سیستم اطفای حریق ثابت (برج) نیز فراهم شود.

کد مطلب 5917799

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