اجرای گروه های سرود در برنامه «ایران سرود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه ای نهضت، اجرای گروه رهپویان ولایت ساری در برنامه «ایران سرود» روز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲ از شبکه دو سیما پخش می شود و تکرار آن از شبکه امید در ساعت ۲۱:۴۵ خواهد بود.

همچنین گروه سرود ام ابیها در روز یکشنبه ۳۰ مهر و گروه سرود آوای رضوان در روز دوشنبه اول آبان ماه طی ساعت های ذکر شده اجرایشان ابتدا از شبکه دو سیما پخش می شود و سپس تکرار آن در ساعت ۲۱:۴۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

برنامه «ایران سرود» به سراغ گروه های سرود در شهرهای مختلف می رود و ضمن معرفی فرهنگ هر شهر به معرفی گروه های فعال در حوزه سرود می پردازد.