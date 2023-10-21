به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، سریال «حارس القدس» (نگهبان قدس) از امروز ۲۹ آبان ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه تماشا می رود.

این سریال در سال ۲۰۲۰ به کارگردانی باسل الخطیب در کشور سوریه تولید شده و در برابر دیدگان مخاطبان قرار گرفته است.

این مجموعه تلویزیونی داستان زندگی و مبارزات یک شخصیت معروف جهان عرب و مسیحیت به نام ایلاریون کبوجی است که در حلب سوریه به دنیا می‌آید. او وارد آموزش تعالیم دین مسیحی می‌شود و به ریاست کلیسای کاتولیک بیت المقدس می‌رسد.

همزمان دوران ریاست وی با جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل و اعتقاد وی به حق فلسطینی‌ها و اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها باعث می‌شود که به طور جدی‌تر به فعالیت در حمایت از مقاومت بپردازد و همین موضوع باعث می‌شود که رژیم صهیونیستی وی را به زندان بیندازند و بعد از سه چهار سال با وساطت پاپ آن زمان آزاد و به واتیکان تبعید شود.

علاقه‌مندان به این سریال می‌توانند هر روز ساعت ۱۸ شاهد آن باشند و تکرارش را روز بعد ساعت ۶ از شبکه تماشا مشاهده کنند.

همچنین مجموعه تلویزیونی«راه آهن زیر زمینی» جایگزین سریال «من یک خبرنگارم» شد، این سریال یک درام تاریخی محصول سال ۲۰۲۱ است که توسط بری جنکینز کارگردانی شده است.

سریال «راه آهن زیر زمینی» روایتگر داستان بردگانی است که در اوایل قرن ۱۹ در جنوب ایالات متحده تلاش می کنند از برده داری فرار کنند.

«راه‌آهن زیر زمینی» در حقیقت شبکه‌ای از مسیرهای مخفی و خانه‌های امنی بود که به سیاه‌پوستان آمریکایی کمک می کرد تا از اوایل تا اواسط قرن ۱۹ به سوی آزادی بگریزند. در این بین زن جوانی به نام کورا در خلال تلاش خود برای رهایی از بردگی در اعماق جنوب به کشف شگفت انگیزی دست می یابد.

این مجموعه هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۵، ۱۱ و ۱۷ روز بعد از شبکه تماشا بازپخش می شود.