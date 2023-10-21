بازداشت عامل قتل در کمپ ترک اعتیاد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار گودرزی،رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ‌ اعلام کرد: اوایل شهریور ماه امسال، کارکنان انتظامات بیمارستان لولاگر در تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مرگ مشکوک مرد جوانی را روی تخت بخش اورژانس گزارش کردند.

وی افزود: با اعلام این خبر، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی سردخانه بیمارستان شدند و جسد مردی حدوداً ۴۵ ساله را به‌نام مسعود مشاهده کردند که به‌دلایل نامشخصی فوت کرده بود.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌داد، مسعود ساعتی قبل به‌خاطر حال نامساعد جسمی از سوی کارکنان یک کمپ ترک اعتیاد در غرب تهران به این مرکز درمانی منتقل شده اما اقدامات درمانی فایده‌ای نداشته و نهایتاً به کام مرگ فرو رفته است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بدین ترتیب جسد متوفی برای تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شد که در ادامه اعلام شد مسعود به‌دلایل طبیعی فوت نکرده و براثر ضرب‌وجرح به قتل رسیده است که همین کافی بود تحقیقات جنایی در رابطه با پرونده آغاز شود.

وی افزود: در نخستین گام مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پای در کمپ ترک اعتیاد گذاشتند و دوربین‌های مداربسته را هدف بازبینی قرار دادند که در ادامه مشخص شد فیلم‌ها پاک شده است و کمپ مورد نظر مجوزهای لازم را نداشته است!

سردار گودرزی عنوان کرد: تحقیقات ابتدایی نیز حکایت از آن داشت، مسعود که به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشته چندی قبل توسط همسایه خانه خود به این کمپ منتقل شده و در آنجا هدف ضرب‌وجرح قرار گرفته است که احتمالاً به همین خاطر فیلم دوربین‌های مداربسته پاک شده است.

وی افزود: در جریان تحقیقات یکی از افراد بستری در کمپ ترک اعتیاد که از ماجرا مطلع بود به تیم جنایی گفت: مسعود پس از آنکه در کمپ ترک اعتیاد مستقر شد، روی تخت یک فرد دیگری خوابید که این موضوع باعث شد یکی از مسئولان کمپ که مرد جوانی است، عصبانی شود. مرد جوان در چندین نوبت مسعود را به‌شدت از ناحیه سر هدف ضرب‌وجرح قرار داد که در ادامه حال جسمانی او بد شد؛ پس از این حادثه عوامل کمپ ترک اعتیاد، مسعود را به بیمارستان لولاگر منتقل کردند اما اقدامات درمانی اثر نکرد.

سردار گودرزی گفت: کارآگاهان در شاخه بعدی از تحقیقات، با اقدامات گسترده اطلاعاتی مخفیگاه متهم ردیف اول پرونده را و مسئول وقت کمپ ترک اعتیاد را در یکی از نقاط جنوب تهران شناسایی و متهمان را دستگیر کردند.

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.