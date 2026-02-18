تصمیمات کمیسیون عمران برای دشتستان؛ از تکمیل سد دالکی تا اتصال به ریل

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس با پیگیری نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، به صحنه تصمیم‌گیری‌های مهم برای پروژه‌های زیرساختی این شهرستان تبدیل شد؛ از تعیین زمان بهره‌برداری بزرگراه دالکی–کنارتخته و آغاز تقاطع غیرهمسطح وحدتیه گرفته تا تأمین هزاران میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد دالکی و اتصال برازجان به شبکه ریلی کشور.

در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس، نماینده دشتستان، استاندار بوشهر، معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز وزارت نفت، معاون عمرانی استاندار و مدیران کل راه و راهداری استان و جمعی دیگر از مدیران برگزار شد، پروژه‌های عمرانی مهم دشتستان به صورت ویژه بررسی و تعیین تکلیف شدند.

تکمیل بزرگراه دالکی – کنارتخته تا شهریور آینده

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بخش راه و حمل‌ونقل، وزارت راه و شهرسازی متعهد شد تمامی قطعات بزرگراه دالکی – کنارتخته را تا شهریور سال آینده به بهره‌برداری برساند.

ابراهیم رضایی بیان کرد: همچنین مقرر شد عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح وحدتیه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ آغاز شود و تعریض و چهاربانده شدن بخشی از محور سه‌راهی تا وحدتیه نیز در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اضافه بر این، مقرر شد ساخت محور برازجان - اهرم تسریع شود.

اتصال دشتستان به خط ریل سراسری

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز اتصال برازجان به خط آهن سراسری مورد توجه قرار گرفت.

رضایی اضافه کرد: در بخش راهداری، تکمیل ۱۰ کیلومتر جدید از محور نمازگاه – ارم – بوشکان، آغاز عملیات ۱۰ کیلومتر از قطعه آبپخش–حله، اتمام پل درودگاه، تکمیل باقی‌مانده مسیر وحدتیه–سعدآباد و تأمین مالی پروژه بهسازی مسیر کلمه - نینیزک از دیگر مصوبات این نشست بود.

اتفاقات خوب برای سد دالکی

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جلسه، تعیین تکلیف مالی سد دالکی بود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت نیرو برای سال آینده اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این تأمین مالی، هدف‌گذاری شده است که سد دالکی تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله آبگیری برسد؛ پروژه‌ای راهبردی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین آب کشاورزی و توسعه پایدار دشتستان خواهد داشت.

گفتنی در این جلسه تصمیمات دیگری نیز در رابطه با وضعیت آب و راه های سایر نقاط استان اتخاذ شد.