به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیجی‌پرس، مجلس نمایندگان ژاپن سانائه تاکایچی رئیس حزب لیبرال دموکرات را در منصب نخست‌وزیری این کشور ابقا کرد.

تلویزیون ژاپن در تاریخ ۱۹ بهمن ماه اعلام کرد که ائتلاف حاکم بر این کشور به رهبری تاکایچی حداقل دو سوم کرسی‌ های مجلس نمایندگان را در انتخابات عمومی به دست آورده است.

ائتلاف حزب لیبرال دموکرات و حزب نوآوری ژاپن ۳۱۰ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آوردند.

تاکایچی که اکتبر گذشته به عنوان نخستین نخست‌وزیر زن ژاپن انتخاب شد، پیشتر گفته بود که اگر ائتلاف حاکم نتواند اکثریت مجلس نمایندگان را کسب کند، بلافاصله استعفا خواهد داد.

در این انتخابات، نزدیک به یک‌ هزار و ۳۰۰ نامزد برای تصاحب ۴۶۵ کرسی رقابت کردند.

پیش از انتخابات، حزب لیبرال دموکرات ۱۹۸ کرسی و حزب نوآوری ژاپن ۳۴ کرسی را در اختیار داشتند، در حالی که ائتلاف اصلاح‌طلبان میانه‌رو ۱۶۷ کرسی را به خود اختصاص داده بود.