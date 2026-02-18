یونسی: وصول به موقع درآمدها شرط اصلی توسعه مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی پیش ازظهر چهارشنبه در ستاد درامد استان بر اهمیت وصول کامل درآمدهای استان و استفاده بهینه از آن‌ها در مسیر توسعه عمرانی و تقویت زیرساخت‌ها تأکید کرد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با همکاری و هماهنگی کامل موانع درآمدی را رفع کنند.

استاندار مازندران با اشاره به نقش حیاتی درآمدها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان اظهار داشت: وظیفه مسئولان خدمت به مردم است و باید با جدیت کامل منابع مالی را وصول کرده و اطمینان حاصل کنند که این درآمدها در مسیر توسعه عمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و پشتیبانی از دستگاه‌های خدمات‌رسان به کار گرفته شود.

وی افزود: هم‌افزایی و همکاری مدیران دستگاه‌های مختلف کلید موفقیت در این حوزه است و همه باید با نگاه بلندمدت و مسئولانه در تحقق اهداف مالی و توسعه‌ای استان تلاش کنند.

عبدالرّضا کریم‌پور ملکشاه نیز اعلام کرد: استاندار مازندران دستورات جدی در خصوص جلوگیری از هرگونه مانع در وصول درآمدها صادر کرده و بر پیگیری بدهی‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران به حمایت از کسب‌وکارها و واحدهای فعال مکلف به پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: با ایجاد سازوکارهای مناسب برای مدیریت بدهی‌های مالیاتی واحدهایی که طلب از نهادهایی مانند شهرداری‌ها دارند، مشکلات این بخش رفع و چرخه اقتصادی استان با روانی بیشتری به حرکت درمی‌آید.