۱۰ فیلم برتر آرای مردمی روز اول جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی فیلم‌های برتر از نظر مخاطبان در روز نخست جشنواره فیلم کوتاه تهران طی نشستی اعلام شد.

در ابتدای این نشست سعید نجاتی سرپرست کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران که مسئولیت اخذ آرای مردمی را برعهده دارد، گفت: عناوین ۱۰ فیلم برتر در روز اول به ترتیب حروف الفبا اعلام می‌شود:

‎۱. «اذان صبح به افق یزد» به کارگردانی زهره صباغیان

‎۲. «تاکسیدرمیست» به کارگردانی سوسن سلامت و بهزاد علوی.

۳. «جاذبه غیر نیوتونی» ساخته علیرضا صادقی‎

۴. «داستان اسباب بازی» ساخته علیرضا استوار‎

۵. «زمرد» ساخته مجتبی اسماعیل‌زاده‎

۶. «سربسته» ساخته یاسر خیر‎

۷. «شریف» ساخته محمد علیزاده‌فرد

‎۸. «کوچ» ساخته امید یوسفی

۹. «مدیر مدرسه» ساخته میکاییل دیانی‎

۱۰. «مورچه» ساخته فرهاد شنتیایی

نجاتی اعلام کرد: این آمار برای روز اول جشنواره است و فردا نتایج روز دوم اعلام می‌شود. این نتایج به ترتیب حروف الفبا هستند و در روز آخر جمع‌بندی نهایی اعلام می‌شود.

نادره ترکمانی، محمد حمزه‌ای، مرتضی‌علی عباس‌میرزایی و عادل تبریزی مسئولیت صیانت از آرای مردمی چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را برعهده دارند.

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.