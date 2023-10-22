یوسف شفیق کارگردان فیلم کوتاه داستانی «اکو» که در بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تجربه ساخت این فیلم گفت: در دو سال و نیم اخیر ۲ فیلم کوتاه با نام های «دزدگیر»، و «اکو» کار کردم و فیلم سومم را هم فیلمبرداری کردم که مراحل پس از تولید را طی می‌کند؛ هم اکنون نیز با همکاری انجمن سینمای جوان در حال کار روی اثر «شب کودتا» هستم که در پیچینگ حرفه‌ای انجمن مصوب شده است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۸ وارد انجمن سینمای جوانان گرگان شده است، افزود: فیلمسازی را دیر شروع کردم و در این مدت به خودم فرصت می دادم تا از لحاظ ذهن، تفکر، جهان بینی و تجربه زیستی آماده شوم، احساس می‌کردم هنوز برای شروع زود است، همچنین می‌دیدم فیلمسازهایی که در ۲۰ یا ۲۲ سالگی فیلم ساخته بودند، زود خسته می‌شدند چون می‌خواستند سریع نتیجه بگیرند از این رو خوشحالم صبر و بردباری را در این مسیر یاد گرفتم و در کنار آن آرمانگرایی و عملگرایی را دنبال کردم.

وی در ادامه با اشاره به مطالعه کتاب های مختلف برای نگارش فیلنامه بیان کرد: دوست نداشتم کارم رئالیستی باشد از این رو با اضافه کردن عدد ۷، شمن، قابله و عناصری دیگری نظیر آن‌ها از رئالیسم جادویی بهره بردم و روی اتمسفر فیلم و هارمونی که در همه قسمت‌ها بسط پیدا می‌کند، تاکید داشتم. همچنین از آنجا که فیلمنامه بستری تیره و سنگین داشت فیلمبرداری را هم سیاه و سفید انتخاب کردم.

این کارگردان با اشاره به اینکه ۳۰ یا ۴۰ کودک را برای بازی بررسی کرده است، ادامه داد: در نهایت حدود ۷ یا ۸ کودک را به عنوان رزرو و هنرور انتخاب کردم. همچنین از آنجا که می‌خواستم بازی ها واقعی نباشد به بازیگران گفتم، به هیچ عنوان فریاد نزنند، دیالوگ ها را با صدای آرام‌تری بیان کنند و حرکاتشان آرام باشد از همین رو بازی ها کاملا یخی و فریز شده است و میزانسن را هم مرده و غیر فعال در نظر گرفتم.

وی درباره فیلمبرداری و انتخاب لوکیشن فیلم توضیح داد: در فیلمبرداری هم این شیوه را رعایت کردم گویا دوربین یک تُن وزن دارد و خیلی نباید تکان بخورد. همچنین آشوراده را برای فیلمبرداری انتخاب کردم، لوکیشن خانه کدخدا را در اقامتگاهی با قدمت ۱۵۰ یا ۱۶۰ ساله در گمیشان انتخاب کردیم و برای لوکیشن خانه معلم از آشوراده استفاده کردیم. مسیر خاکی به این جزیره وجود نداشت و باید همه وسایل را با قایق می آوردیم.

این فیلم ماجرای جزیره ای را روایت می‌کند که در آن دریا، دختران جزیره را از اهالی می‌گیرد و با برگشتن یک دختر حامل پیام از طرف دریا، جزیره و بزرگان باید چاره اندیشی کنند.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده، تهیه کننده، کارگردان: یوسف شفیق، بازیگران: آناهید شمالی، فرزاد شیخ نظری، الله قلی نظری، صمد رحیمی، غلامعلی رضایی، حمیدرضا میرزایی زاده، ابوالفضل مقصودلو، رضا حاجی حسینی، تانیا مقدم، مدیر فیلمبرداری: مهدی شمقدری، مدیر صدابرداری: افشین اشراقی، طراح صحنه: محمد نقابی، طراح لباس: سمیه مولایی ارجمند، طراح چهره: الهام حسینی، تدوین: بهشاد حبیبیان، صداگذار: افشین اشراقی، آهنگساز: امیر شمس، مدیر تولید: وحید جهانشاهلو.