به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان عصر شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی تفریحی ایثارگران در بخش آقایان که در سالن شهید باهنر مجموعه فرهنگی و تفریحی ایثار برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت تا پیشکسوتان دفاع مقدس و جانبازان علاقه مند به ورزش‌های گروهی و هوازی از سراسر کشور، چند روز در محیطی بانشاط با یکدیگر به رقابت بپردازند.

وی با بیان اینکه استان البرز ۵ هزار و ۲۵۰ شهید را تقدیم این نظام و انقلاب کرده و ۱۳ هزار جانباز، یک هزار و ۵۲ آزاده سرافراز و ۱۷ هزار ایثارگر از سراسر کشور را در خود جای داده است، مطرح کرد: جمعیت فعال ورزشی استان که به صورت مرتب در اماکن ورزشی حضور می‌یابند و برای مسابقات تمرین می‌کنند، حدود ۵۷۰ نفر است اما حدود دو هزار نفر ورزشکار در حوزه ایثارگران در رشته‌های مختلف به صورت مقطعی و غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز عنوان کرد: بی شک نقش ورزش در سلامتی هر انسانی غیرقابل انکار است اما برای جانبازان امری ضروری محسوب می‌شود، بنابراین بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به دنبال تعمیم و گسترش ورزش در بین جامعه ایثارگری است که این امر نیاز به مشارکت این جامعه نیز دارد. ما در برخی محافل امکانات و تجهیزات لازم را داریم اما استفاده کننده نداریم و در برخی اماکن نیز متقاضی داریم اما به صورت مقطعی حضور می‌یابند.

رستمیان با اشاره به اینکه در مقطعی، جانبازان در ورزش‌های پارالمپیک دنیا حرف اول را می‌زدند و علاوه بر آن، در ورزش کشور نیز نقش فعالی داشتند، اظهار کرد: انتظار جامعه ایثارگری پرداختن و توجه بیشتر به ورزش است که بنیاد شهید نیز در این زمینه وظایفی را بر عهده دارد اما گاهی در شرایطی قرار می‌گیریم که به دلیل مشکلات جامعه ایثارگری، مجبور می‌شویم اقدامات ضروری و اورژانسی را انجام دهیم. اگر از ابتدا به ورزش بیشتر توجه می‌شد، امروز در بیمارستان‌ها درگیر مشکلات جامعه ایثارگری نبودیم.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از جانبازان و خانواده‌های آنها از نظر جسمی، روحی و روانی دچار آسیب شده اند، خاطرنشان کرد: البته هنوز هم دیر نشده و اگر از همین امروز سمن‌ها و گروه‌های فعال جامعه ایثارگری برای استفاده از ظرفیت هاو امکانات ورزشی موجود در کشور تلاش کنند، شور و نشاطی در خانواده‌های این عزیزان ایجاد می‌شود؛ هرچه در حوزه ورزش هزینه شود، سرمایه گذاری است. انتظار ما از سازمان مرکزی نیز توجه بیشتر به امور نشاط آور و برنامه‌های اردویی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، حل مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را نیازمند مشارکت جامعه ایثارگری و نگاه برنامه ریزان کشور دانست و بیان کرد: از سفرای استان‌های مختلف کشور انتظار می‌رود که تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط جهت حضور جانبازان در عرصه‌های ورزشی و مسابقات به کار گیرند.

حتی اگر به دنبال قهرمان پروری هم نباشیم، حداقل باید برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم و فضا را برای افزایش نشاط جامعه ایثارگری فراهم کنیم.

رستمیان خاطرنشان کرد: بیشتر جانبازان اعصاب و روانی که طی حدود پنج سال گذشته کارشان به بیمارستان کشیده شده، به دلیل افسردگی، مشکلات زندگی و دوری از محیط‌های ورزشی بستری دائم و دچار آسیب‌های مختلف شده اند. مردانی که روزگاری مانند شیر در برابر دشمن می‌غریدند، امروز با گذر زمان و به دلیل مصرف داروهای متعدد و بعضاً غیراستاندارد نیاز به توانبخشی و رسیدگی دارند. هزینه‌ای که امروز باید برای درمان جانبازان صرف شود، ۱۰۰ برابر هزینه‌ای است که باید برای ورزش آنها صرف می‌شد.