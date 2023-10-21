شناسایی۱۴۰هزار واحد مسکونی بالای۲۰میلیارد تومان دارای فرارمالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور با تبیین سیاست‌ها و رویکردهای نظام مالیاتی و بررسی اقدامات، دستاوردها و فعالیت‌های در دست اقدام سازمان، گفت: انتظار و توقع از نظام مالیاتی به دلیل توفیقات خوب در وصولی و مالیات ستانی عادلانه و نظایر آن بالا رفته و این مسئولیت ما را در تأمین منابع مالی دولت سنگین‌تر از قبل می‌نماید البته با تلاش و اهتمام ویژه کارکنان سازمان امور مالیاتی امکانپذیر است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه خلاقیت و ابتکار در اجرای مسئولیت‌های کارکنان عناصر اصلی پیشبرد صحیح و مطلوب وظایف سازمانی است، افزود: باید امکانات موردنیاز با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان مالیاتی که در امر خطیر تأمین مقبول‌ترین و مناسب‌ترین نوع درآمدها یعنی درآمدهای پایدار مالیاتی تلاش می‌نمایند، فراهم شود و مدیران سازمان می‌بایست امکانات انگیزشی و رفاهی لازم را به منظور جبران خدمت درخور و شایسته فراهم سازند.

سبحانیان همچنین با تاکید بر اینکه تکریم مودیان راهبرد اصلی نظام مالیاتی است، افزود: اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است، نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. تکریم مودیان به معنای آن است که به مردم احترام بگذاریم و برخورد با افراد به شیوه مناسبی انجام شود. باید قدردان آنان باشیم و این مساله را نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز نشان دهیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ادامه با تشریح برخی از دستاوردها در دوره تحولی نظام مالیاتی، گفت: رسیدگی به اظهارنامه‌های برآوردی ۹۸ تا ۱۴۰۰، قطعی سازی پرونده‌های ارزش افزوده، بارگذاری سریع اظهارنامه‌ها و اجرای برنامه زمان بندی رسیدگی‌ها، اتصال سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با حجم گستردگی زیاد از جمله این موارد است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان در شناسایی فراریان مالیاتی و در محاسبه مالیات اشاره کرد و افزود: در همین راستا و یکی از مصادیق بارز آن جهت شناسایی واحدهای مسکونی بالای ۲۰ میلیارد تومان در تهران بود که بالغ بر ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در همکاری با یکی از شرکت‌های دانش بنیان شناسایی شد.

وی اجرای حکم مالیات حقوق به صورت تجمیعی، توفیقات در اطلاع رسانی‌ها و فرهنگ سازی، تفاهم با شهرداری تهران جهت اخذ اطلاعات املاک، اخذ اطلاعات کنتورهای برق از وزارت نیرو، اخذ اطلاعات فعالان اقتصادی از پرداخت‌یارها، پلتفرم‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها برای شناسایی مودیان جدید، تحلیل اطلاعات بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری، تکمیل ثبت نام پزشکان را از دیگر اقدامات دوره تحولی سازمان امور مالیاتی برشمرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پرداخت و گفت: هیچ شبهه‌ای در اجرای قانون سامانه مودیان نباید در سطوح جامعه به وجود بیاید. سازمان امور مالیاتی تکالیف خودش را به طور کامل انجام داده و از اول دیماه آمادگی کامل را به لحاظ فنی و زیرساختی برای ثبت نام تمام اشخاص حقیقی و سایر مشمولان را دارد.

وی با اشاره به اینکه روزانه بالغ بر ۶ میلیون صورتحساب به کارپوشه‌ها ارسال می‌شود، اضافه کرد: تاکنون در سامانه مودیان بالغ بر ۲۲۴ میلیون صورتحساب الکترونیکی صادر شده که ۱۴۳ میلیون توسط خود مودیان، ۸۰ میلیون توسط شرکت‌های معتمد و حدود یک و نیم میلیون نیز توسط سامانه‌های دولتی ارسال شده و هم اینک بیش از ۱۲ میلیون کارپوشه در این سامانه اختصاص یافته که حدود ۹ میلیون آن فعال شده است.

سبحانیان در پایان با اشاره به رشد ۵۰ درصدی وصولی مالیات ۶ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل گفت: در ۶ ماهه اول امسال بالغ بر ۳۴۴ همت وصولی مالیات داشتیم. همچنین در نیمه نخست سال جاری، پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رشد ۷۶ درصدی داشته که این موضوع باید در سطح استان‌ها به مردم اطلاع رسانی شود چراکه رقم این نوع پرداخت‌های مالیاتی، گاهی از پول عمرانی که دولت می‌پردازد، بیشتر است.