احداث سقف ۸۳ درصد واحدهای تخریبی زلزله سال گذشته خوی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر برزگر در این زمینه اظهار کرد: از مجموع سه‌هزار و ۲۲۰ واحد تخریب شده، سه‌هزار و ۱۵۰ واحد با اجرای پی‌کنی شروع عملیات بازسازی داشته و از این تعداد عملیات فونداسیون سه‌هزار و ۱۵ واحد به اتمام رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین در ۲ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی نصب اسکلت فلزی، در ۲ هزار و ۳۰۰ واحد اجرای دیوارچینی و در ۲ هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی اجرای سقف به اتمام رسیده است.

وی درخصوص پیشرفت فیزیکی بازسازی واحدهای خسارت دیده در زلزله ۱۳ مهرماه نیز اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی بازسازی واحدهای احداثی روستایی در زلزله ۱۳ مهرماه در شهر خوی و روستاهای اطراف بخش مرکزی ۹۵ درصد و پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی شهری ۹۱ درصد است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: ۱۰۰ درصد بازسازی واحدهای مسکونی تعمیری در زلزله ۱۳ مهر ماه به پایان رسیده است.

برزگر ادامه داد: پیشرفت فیزیکی بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده در زلزله ۲۸ دی و ۸ بهمن ماه شهرستان خوی در مناطق روستایی ۸۷ درصد و در مناطق شهری ۸۳ درصد است.

وی درخصوص تسهیلات بلاعوض و بانکی مصوب دولت به واحدهای خسارت دیده نیز گفت: با حمایت و پیگیری استاندار آذربایجان غربی و تأمین منابع لازم تسهیلات و اعتبارات بانکی و ۵۰ درصد تخصیص تسهیلات بلاعوض مصوب هیأت دولت محقق شده است.

وی افزود: تاکنون ۹۴ درصد تسهیلات بانکی احداثی شهری و روستایی معادل ۷۵۰ میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تعمیری معادل ۴۵ درصد به مالکان واحدهای خسارت دیده واریز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: برای تکمیل بازسازی واحدهای خسارت دیده در انتظار تخصیص ۵۰ درصد دوم کمک‌های بلاعوض مصوب از سوی دولت جهت واریز به حساب مالکان واحدهای مسکونی هستیم.