دفن پنهانی جسد پدر برای قطع نشدن حقوق بازنشستگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی زنگنه بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رسیدگی به مرگ مرموز مرد سالخورده‌ای در یکی از محلات شهر پرند روی میز کارآگاهان قرار گرفت و بلافاصله تیم ویژه‌ای از مأموران پلیس آگاهی رباط‌کریم رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم گفت: مأموران پلیس آگاهی در تحقیقات گسترده خود به پسر جوان متوفی مشکوک و وی را تحت بازجویی‌های مستمر قرار دادند تا اینکه در نهایت وی لب به اعتراف گشود و پرده از اقدام غیرانسانی خود برداشت.

وی گفت: متهم در بازجویی‌ها عنوان کرد که حدود ۱۰ روز پیش پدرش به دلیل بیماری در منزل فوت کرده بود و برای اینکه حقوق بازنشستگی پدرش قطع نشود، پس از ۲ روز، جسد پدرش را نیمه‌های شب، به بیابان‌های اطراف شهر پرند منتقل و دفن کرده است.

زنگنه اضافه کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و تحقیقات در خصوص کشف زوایای پنهان پرونده و کشف جسد همچنان ادامه دارد.