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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

فرمانده انتظامی رباط‌کریم خبر داد؛

دفن پنهانی جسد پدر برای قطع نشدن حقوق بازنشستگی

دفن پنهانی جسد پدر برای قطع نشدن حقوق بازنشستگی

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از اقدام غیر انسانی یک پسر برای دفن پنهانی جسد پدرش برای قطع نشدن حقوق بازنشستگی وی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی زنگنه بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رسیدگی به مرگ مرموز مرد سالخورده‌ای در یکی از محلات شهر پرند روی میز کارآگاهان قرار گرفت و بلافاصله تیم ویژه‌ای از مأموران پلیس آگاهی رباط‌کریم رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم گفت: مأموران پلیس آگاهی در تحقیقات گسترده خود به پسر جوان متوفی مشکوک و وی را تحت بازجویی‌های مستمر قرار دادند تا اینکه در نهایت وی لب به اعتراف گشود و پرده از اقدام غیرانسانی خود برداشت.

وی گفت: متهم در بازجویی‌ها عنوان کرد که حدود ۱۰ روز پیش پدرش به دلیل بیماری در منزل فوت کرده بود و برای اینکه حقوق بازنشستگی پدرش قطع نشود، پس از ۲ روز، جسد پدرش را نیمه‌های شب، به بیابان‌های اطراف شهر پرند منتقل و دفن کرده است.

زنگنه اضافه کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و تحقیقات در خصوص کشف زوایای پنهان پرونده و کشف جسد همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5918108

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