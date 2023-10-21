دفن پنهانی جسد پدر برای قطع نشدن حقوق بازنشستگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی زنگنه بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رسیدگی به مرگ مرموز مرد سالخوردهای در یکی از محلات شهر پرند روی میز کارآگاهان قرار گرفت و بلافاصله تیم ویژهای از مأموران پلیس آگاهی رباطکریم رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی رباطکریم گفت: مأموران پلیس آگاهی در تحقیقات گسترده خود به پسر جوان متوفی مشکوک و وی را تحت بازجوییهای مستمر قرار دادند تا اینکه در نهایت وی لب به اعتراف گشود و پرده از اقدام غیرانسانی خود برداشت.
وی گفت: متهم در بازجوییها عنوان کرد که حدود ۱۰ روز پیش پدرش به دلیل بیماری در منزل فوت کرده بود و برای اینکه حقوق بازنشستگی پدرش قطع نشود، پس از ۲ روز، جسد پدرش را نیمههای شب، به بیابانهای اطراف شهر پرند منتقل و دفن کرده است.
زنگنه اضافه کرد: در این راستا پروندهای تشکیل و تحقیقات در خصوص کشف زوایای پنهان پرونده و کشف جسد همچنان ادامه دارد.
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