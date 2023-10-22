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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۵

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان:

۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه آبی در کردستان بهره‌برداری می‌شود

۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه آبی در کردستان بهره‌برداری می‌شود

سنندج_ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: طرح‌های توسعه منابع آب با چشم‌اندازی امیدآفرین در سفر رییس جمهوری به کردستان، با اعتبار بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

آرش آریانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در آستانه سفر پرخیرو برکت رئیس جمهور مردمی به استان کردستان قرار داریم، اظهار کرد: با استقرار دولت سیزدهم بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های آبی کردستان تخصیص داده شد.

وی افزود: براساس سیاست‌های جدید وزارت نیرو و ۶ بار بازدید مقام عالی وزارت از کلیه پروژه‌های آبی استان کردستان، و براساس تصمیمات ممتاز جهادی در خصوص تخصیص اعتبارات لازم جهت تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها، فعالیت‌های اجرایی در کلیه پروژه‌ها و طرح‌های توسعه منابع آبی استان جان تازه‌ای گرفت و وعده وزارت نیرو در رابطه با اتمام این طرح‌ها و شکوفایی حوزه آب استان کردستان محقق شد.

آریانژاد خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر طرح‌ها و پروژه‌های عظیمی همچون؛ احداث ایستگاه پمپاژ آب سد قشلاق سنندج در راستای پیشگیری از قطع آب شرب این شهرستان، بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی گاران مریوان، آبرسانی و احیای دریاچه زریوار از سد گاران و آبگیری سد سیازاخ انجام شد.

وی تصریح کرد: همچنین طرح‌های دیگری شامل آبرسانی به شهرستان بیجار و حسن آباد یاسوکند و ۱۳۰ روستای در مسیر، بهره‌برداری از سد چراغ ویس و افتتاح تصفیه خانه آب شرب سقز در استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: آبگیری سد امیرآباد کامیاران و آبرسانی به اراضی کشاورزی پایین دست این سد، آبرسانی به شهربانه از سد عباس آباد، افتتاح ایستگاه پمپاژ موقت بوئین بانه و انجام عملیات ایستگاه پمپاژ دائم بوئین نیز در راستای پاسخگویی به مطالبات بحق مردم شریف استان کردستان به سرانجام رسیدند و این افتخاری برای مجموعه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای کردستان است که گامی بلند و استوار در راستای رفاه هم استانی‌های گرامی، توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود کشاورزی به شمار می‌رود.

کد مطلب 5918117

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