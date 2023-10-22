آرش آریانژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در آستانه سفر پرخیرو برکت رئیس جمهور مردمی به استان کردستان قرار داریم، اظهار کرد: با استقرار دولت سیزدهم بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پروژههای آبی کردستان تخصیص داده شد.
وی افزود: براساس سیاستهای جدید وزارت نیرو و ۶ بار بازدید مقام عالی وزارت از کلیه پروژههای آبی استان کردستان، و براساس تصمیمات ممتاز جهادی در خصوص تخصیص اعتبارات لازم جهت تکمیل و بهرهبرداری این طرحها، فعالیتهای اجرایی در کلیه پروژهها و طرحهای توسعه منابع آبی استان جان تازهای گرفت و وعده وزارت نیرو در رابطه با اتمام این طرحها و شکوفایی حوزه آب استان کردستان محقق شد.
آریانژاد خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر طرحها و پروژههای عظیمی همچون؛ احداث ایستگاه پمپاژ آب سد قشلاق سنندج در راستای پیشگیری از قطع آب شرب این شهرستان، بهرهبرداری از شبکه آبیاری و زهکشی گاران مریوان، آبرسانی و احیای دریاچه زریوار از سد گاران و آبگیری سد سیازاخ انجام شد.
وی تصریح کرد: همچنین طرحهای دیگری شامل آبرسانی به شهرستان بیجار و حسن آباد یاسوکند و ۱۳۰ روستای در مسیر، بهرهبرداری از سد چراغ ویس و افتتاح تصفیه خانه آب شرب سقز در استان انجام شده است.
وی اضافه کرد: آبگیری سد امیرآباد کامیاران و آبرسانی به اراضی کشاورزی پایین دست این سد، آبرسانی به شهربانه از سد عباس آباد، افتتاح ایستگاه پمپاژ موقت بوئین بانه و انجام عملیات ایستگاه پمپاژ دائم بوئین نیز در راستای پاسخگویی به مطالبات بحق مردم شریف استان کردستان به سرانجام رسیدند و این افتخاری برای مجموعه وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای کردستان است که گامی بلند و استوار در راستای رفاه هم استانیهای گرامی، توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود کشاورزی به شمار میرود.
نظر شما