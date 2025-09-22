به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد ظهر دوشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: امسال با پیگیریهای مستمر و همت جمعی تمامی ارکان شرکت، توانستیم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال ۱۴۰۳ را زودتر از موعد مقرر جذب و بهطور کامل در پروژههای مختلف هزینه کنیم.
وی افزود: این اقدام در حقیقت گامی مؤثر و اثرگذار در مسیر توسعه استان و بهویژه در حوزههای مرتبط با بخش آب بوده است.
وی تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه تمامی کارکنان شرکت، بهویژه ذیحسابان و دستگاههای نظارتی استان است که با همکاری و هماهنگی مناسب، زمینه تسهیل جذب اعتبارات را فراهم کردند و همکاری مثبت بین دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی از جمله عوامل کلیدی موفقیت در این پروژه بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان همچنین به چالشها و مشکلاتی که در مسیر جذب این اعتبارات وجود داشت اشاره کرد و گفت: به رغم سختیها، توانستیم بهصورت مؤثر با مشکلات موجود مقابله کنیم و اعتبار مورد نیاز برای پروژههای عمرانی را بهطور کامل جذب نمائیم.
آریانژاد اذعان کرد: این پروژهها تنها محدود به بخش آب نیستند و بهطور کلی توسعه استان را در زمینههای کشاورزی، صنعت، خدمات و شرب تحت تأثیر قرار میدهند.
وی با تأکید بر اهمیت تعاملات میان ارکان مختلف شرکت، گفت: همراهی و تلاش ذیحسابان، معاونین و مدیران مالی در کنار هماهنگی با سایر ارکان شرکت، نقش بسزایی در تحقق این دستاورد داشت.
وی گفت: تعامل سازنده میان دستگاههای نظارتی، پیگیریهای مستمر و همت کارکنان باعث شد تا بسیاری از مشکلات برطرف شوند و روند جذب اعتبار تسریع یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان همچنین بیان کرد: در این مدت، هیچ اعتبار برگشتی یا مصرف نشدهای در شرکت وجود نداشت که خود نشان از برنامهریزی دقیق و مصرف بهینه اعتبارات است و از همه زحمات همکاران، پیمانکاران و مشاوران که در طراحی، اجرا و بهرهبرداری پروژهها نقش داشتهاند، قدردانی میکنم.
آریانژاد عنوان کرد: با اتمام پروژهها، گامی دیگر در راستای رفاه اجتماعی و توسعه پایدار استان برداشته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد که این پروژهها نهتنها موجب توسعه زیرساختهای آبی استان شوند بلکه ارتقای کیفیت زندگی مردم کردستان را به ارمغان آورند.
