هواپیما وارد شد؛ پس علت کمبود بلیت چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان هواپیمایی اردیبهشت امسال گفت که سیاست دولت در بخش توسعه ناوگان هوایی روشن است و عدد قابل توجهی هواپیما پیش‌بینی شده تا خریداری و وارد کشور شود.

محمدی محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی پیش‌تر اعلام کرد که از ابتدای دولت سیزدهم، ۵۰ فروند انواع هواپیما و هلیکوپتر وارد کشور شد که به «مرور» وارد چرخه پرواز می‌شود، اما برای پاسخ به نیاز فعلی ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز است که در حال حاضر فقط ۱۷۵ هواپیمای فعال در فرودگاه‌های کشور نشست و برخاست دارد.

سه استراتژی دولت سیزدهم در صدد جبران کمبود صندلی

در این شرایط دولت سیزدهم با سه استراتژی «ساخت هواپیما»، «خرید هواپیمای دست دوم» و «بازگرداندن پرنده‌های زمین گیر» به خط پروازی درصدد جبران کمبود صندلی پرواز و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بخش حمل‌ونقل هوایی است.

بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، از ابتدای سال گذشته ۱۰۰ فروند هواپیمای زمین گیر شناسایی شده است که دولت در نظر دارد تا برنامه اورهال مجدداً این پرنده‌ها را در دستور قرار دهد و وارد چرخه پروازی کند. از این مسیر نیز در سال گذشته و امسال چندین فروند هواپیما بعد از چندین سال زمین گیری وارد چرخه پروازی شده است.

سازمان هواپیمایی طی ۲ سال گذشته اعلام کرده است که برای افزایش تعداد صندلی پرواز منتظر احیای برجام نمی‌ماند و افزایش ناوگان را از چند مسیر دیگر ادامه می‌دهد.

بر اساس بخشی از برنامه که مربوط به خرید ناوگان دست دوم می‌شود، در سال گذشته ۵۰ فروند هواپیما با میانگین سنی ۱۹ سال وارد کشور شدند. دولت برنامه خرید هواپیماهای دست دوم را با هدف تقویت ناوگان ایرلاین‌ها در دستور کار دارد و مذاکرات برای افزایش خرید در دستور کار است.

هواپیمای وارداتی با سن بالا

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی‌بر واردات هواپیما از شرکت و ایرلاین‌های مختلف به گوش می‌رسد که قطعاً با توجه به تحریم‌های موجود سن این ناوگان‌ها بالا خواهد بود اما باید بررسی شود تا پی برد سن و سال هواپیما تا چه حد فاکتور ایمنی محسوب می‌شود؟

در حال حاضر ناوگان اصلی کشور شامل دو نوع هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و MD(۸۰) است. بوئینگ ۷۳۷ در انواع مختلف کلاسیک و نو جزو پرفروش‌ترین هواپیمای بوئینگ محسوب می‌شوند و هواپیماهای MD نیز علی‌رغم مدت زیادی که از تولید آنها می‌گذرد چیزی بیش ۱۳۰ ناوگان فعال در سراسر جهان با کاربردهای مختلف باری، وی آی پی و مسافری دارد که پس‌از پروسه پیچیده دور زدن تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و فرود آوردن هواپیماها در مقاصد مختلف و در نهایت ورود آن به کشور هواپیما وارد مرحله اورهال می‌شود.

اورهال و یا چک کلی هواپیما مدت زمان زیادی را لازم دارد به همین دلیل موجب می‌شود تا هواپیمای ورودی به کشور با تأخیر چند ماهه و یا چند ساله به خطوط هوایی کشور اضافه شوند. مسن بودن هواپیماها دلیل اصلی طولانی شدن دوره چک آنها می‌شود در این دوره تمامی اجزای هواپیما مورد بررسی دقیق قرار گرفته و بسیاری از قطعات آنها با قطعات جدید یا جایگزین می‌شوند.

به طور مثال تعویض ارابه‌های فرود, چک ایکس ری بدنه هواپیما جهت پی بردن به هر ایرادی در بدنه، تغییر موتور هواپیما، تعویض و یا تعمیر تمامی نشان دهنده‌های کابین خلبان، بررسی سیستم تهویه، هیدرولیک و برق رسانی تنها قسمتی از چک کردن‌های ضروری است. همچنین هواپیماها بعد تعداد مشخصی پرواز مجدد وارد دوره بررسی می‌شوند تمامی این موارد باعث کاهش سن واقعی هواپیما می‌شود و اینگونه است که سازمان هواپیمایی کشوری که زیر نظر سازمان جهانی ایکائو فعالیت می‌کنند می‌تواند بعد از بررسی تمامی موارد توسط متخصصین خود مجوز پرواز به این هواپیماها را صادر کند.

گفتنی است که در سال‌های اخیر با توجه به توان بالای نیروهای متخصص کشور ایرلاین‌های بزرگی همچون ایروفلوت روسیه بررسی و چک هواپیماهای خود را به دست نیروهای فنی کشورمان سپرده است.

خرید هواپیما باید مستمر باشد

علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای بلیت، گفت: با توجه به شرایط تحریمی علیه کشورمان سن ناوگان‌های خریداری شده قطعاً بالا خواهد بود و همین دلیل هواپیماهای خریداری شده موردهای مناسبی نخواهند بود و شرکت‌های هواپیمایی باید در چهارچوبی که می‌توانند تحریم را دور بزنند ناوگان خریداری کنند.

معاون اسبق هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه تاکید کرد: البته از قیمت بلیت هواپیماها نیز نباید غفلت کرد، به هر میزان که قیمت بلیت مناسب‌تر باشد توان خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت‌گذاری بلیت را دستوری انجام می‌دهد طبیعتاً مجوزی به شرکت‌های هواپیماهایی صادر نمی‌شود که هواپیمای مناسب را خریداری کند به این دلیل که باید پول بیشتری را پرداخت کند در نتیجه هواپیمایی را خریداری می‌کند که قیمت مناسب‌تری نسبت به وضع موجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل وضعیت موجود هواپیماها با میزان تقاضا همخوانی ندارد و زمانی که ناوگان متناسب با نیاز خریداری نشود موجب می‌شود تا تقاضا بیشتر از میزان عرضه در بازار باشد زیرا هواپیماهای خریداری شده نیاز بازار را پاسخ نمی‌دهد.

منظری افزود: تعدادی هواپیما در دولت سیزدهم قطعاً خریداری شده اما برای اینکه وارد خط سرویس‌دهی شود قطعاً زمان‌بر خواهد بود زیرا چک و بررسی هواپیماها نیاز به بازه زمانی طولانی خواهد داشت و امنیت مسافرین حین پرواز قطعاً خط قرمز سازمان هواپیمایی کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: خرید هواپیما به صورت مستمر باید توسط شرکت‌های هواپیمایی انجام شود تا میزان عرضه و تقاضای طی مدت‌های آتی به تعادل برسد و مسافرین امکان خرید بلیت را در هر زمان نیز داشته باشند.