رویارویی سپاهان با حریف پرنوسان/ فینالیستی با بهترین خط حمله لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و «آلمالیق» ازبکستان امروز دوشنبه در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در حالی برگزار می‌شود که تیم فوتبال سپاهان پس لغو بازی برابر الاتحاد عربستان در هفته دوم مسابقات و با توجه به معلوم نبودن نتیجه مسابقه در برزخی قرار دارد که چاره‌ای جز کسب سه امتیاز این مسابقه را ندارد.

تلاش برای کسب سهمیه در لیگ ازبکستان

تیم آلمالیق در لیگ ازبکستان شانس زیادی برای قهرمانی ندارد و این تیم تلاش می‌کند بتواند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برای فصل بعد را کسب کند. در جدول ۱۴ تیمی لیگ ازبکستان این تیم با ۲۲ بازی و ۳۶ امتیاز پس از تیم‌های پاختاکور با ۲۲ بازی و ۴۶ امتیاز، نوبهار نامنگان با ۲۱ بازی ۴۰ امتیاز، نسف قرشی با ۲۱ بازی ۳۹ امتیاز و نفتچی فرغانه با ۲۰ بازی ۳۷ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد.

یکی از نکات قابل توجه در تیم آلمالیق تعداد گل‌های زده و خورده این تیم است. آلمالیق با ۳۸ گل زده بهترین خط حمله لیگ ازبکستان را در اختیار دارد اما از سوی دیگر ۳۲ گل دریافت کرده است که دومین خط دفاع ضعیف لیگ است. این مساله می‌تواند نقطه قوت سپاهان مقابل این رقیب ازبک باشد.

حضور در فینال جام حذفی

آلمالیق در آخرین مسابقه‌ای که برگزار کرده است در مرحله نیمه نهایی جام حذفی به مصاف رقیب قدرتمند خود یعنی نوبهار نامنگان رفت و موفق شد این بازی را پس از تساوی در وقت‌های قانونی، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شود و به فینال جام حذفی راه پیدا کند. این تیم ازبکستانی در پنج بازی اخیر خود در لیگ ازبکستان هم دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست به ثبت رسانده است.

ناامید کننده در لیگ قهرمانان آسیا

تیم آلمالیق در حالی در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف سپاهان برود که در دو بازی قبلی خود ناکام بوده و نتوانست امتیازی کسب کند. آنها در نخستین مسابقه میهمان الاتحاد عربستان بودند و با نتیجه ۳ بر صفر بازی را به رقیب قدرتمند خود واگذار کردند و در بازی دوم هم در خانه مقابل نیروی هوایی عراق با نتیجه ۲ بر یک شکست خوردند.

دیدار تیم‌های سپاهان ایران و آلمالیق ازبکستان ساعت ۱۷:۳۰ دوشنبه اول آبان به میزبانی آلمالیق در ورزشگاه مرکزی برگزار می‌شود. در دیگر مسابقه این گروه هم تیم‌الاتحاد عربستان در همان روز از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان نیروی زمینی عراق خواهد بود.

در جدول رده بندی گروه C مسابقات، نیروی هوایی عراق با ۲ بازی و چهار امتیاز صدرنشین است. الاتحاد با یک بازی و ۳ امتیاز دوم است. سپاهان با یک بازی و یک امتیاز سوم است و آلمالیق بدون امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

رای نهایی دیدار لغو شده سپاهان و الاتحاد هنوز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام نشده است.