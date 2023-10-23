نباید از نساجی در آسیا انتظار داشت/ کادرفنی در کسب نتایج مقصر است

فریدون فضلی پیشکسوت و کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار امشب تیم‌های فوتبال نساجی و نوبهار ازبکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: این تیم، اولین حضور خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می‌کند و به جز رشید مظاهری و فرشید اسماعیلی دیگر بازیکنان این تیم سابقه حضور در مسابقات آسیایی را نداشته اند.

او ادامه داد: نساجی در گروهی است که یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیایی یعنی الهلال عربستان در آن حضور دارد. نباید از این تیم انتظاری داشت چون قاعدتاً تیم الهلال شانس اول صعود به مرحله حذفی است و برای تیم دوم رقابت بین نساجی و نوبهار است. اگر شاگردان رحمتی در این بازی نتیجه نگیرند مطمئناً کار خیلی سختی برای صعود خواهند داشت.

هواداران حق دارند که از نتایج نساجی ناراضی باشند

بازیکن اسبق نساجی در مورد نتایج اخیر این تیم در لیگ برتر که صدای هواداران را بلند کرده بود و درخواست تغییر در کادرفنی را داشتند، بیان کرد: جایگاه فعلی نساجی در جدول اصلاً شایسته این تیم نیست و هواداران حق دارند که از نتایج کسب شده گله مند باشند. نساجی در این فصل نسبت به سال گذشته از نظر جذب بازیکن بسیار بهتر است و با گذشت ۶، ۷ هفته از مسابقات لیگ برتر، سرمربی هنوز نتوانسته به ترکیب ثابت دست یابد.

مدیران باید فکری به حال تیم کنند

فضلی افزود: کادرفنی ضعف‌های زیادی دارد و نتایج کسب شده، گواه این موضوع است. تا دیر نشده مدیران باید فکری به حال نساجی کنند چون اگر با همین شرایط پیش برود در پایان فصل اتفاقات خوبی برای این تیم پر طرفدار رخ نخواهد داد.

کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: این دو تیم با حضور چندین باره خود در لیگ قهرمانان آسیا تجربه خوبی را کسب کرده اند اما تیم پرسپولیس بازیکنان مصدوم زیادی دارد و دست یحیی گل محمدی برای چینش بازیکنان بسته و ممکن است به مشکل بخورد. اما تیم سپاهان بسیار منسجم و خوب بازی می‌کند و اگر بازیکنان این تیم بتوانند عملکرد خوبی را که در مسابقات لیگ برتر داشته اند در آسیا هم به نمایش بگذارند قعا سپاهان در این رقابت‌ها نتایج بسیار خوبی را کسب می‌کند.

فضلی در پایان و درباره ارزیابی خود از هفت هفته گذشته مسابقات لیگ برتر خاطر نشان کرد: باتوجه به شرایط تیم‌ها، به نظرم این فصل نسبت به سال‌های گذشته بازی‌های بهتری را شاهد هستیم. به عنوان مثال تیم استقلال تهران باتوجه به تغییراتی که داشته توانسته خوب نتیجه بگیرد و اگر به جدول رده بندی نگاه کنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که چند تیم برای قهرمانی می‌جنگند.