به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مسابقات استقلال و پرسپولیس در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر ایران در ورزشگاه آزادی تبدیل به معضلی جدی شده است. مشکلات زیرساختی به وجود آمده در استادیوم آزادی و نامناسب بودن وضعیت چمن ورزشگاه منجر به احتمال برگزاری دیدارهای دو تیم در شهرهای دیگر کشور شده است.

همین امر باعث سفر علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال به جزیره کیش شد تا موضوع میزبانی استادیوم المپیک این جزیره از بازی‌های استقلال مورد ارزیابی قرار بگیرد تا احتمال رفتن استقلال از پایتخت هم قوت بگیرد.

این در حالی است که مجموعه ورزشی المپیک کیش هنوز مورد تأیید مسئولان سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات رسمی لیگ برتری قرار نگرفته است بنابراین استقلال همچنان در ورزشگاه آزادی از رقیبان خود میزبانی می کند.

از این رو شاگردان جواد نکونام روز جمعه هفته جاری از آلومینیوم اراک در تهران پذیرایی خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک ساعت ۱۸ جمعه ۵ آبان در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.