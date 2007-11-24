قوانین اشتغال زنان موج جدیدی از انزوای آنها در جامعه ایجاد کرده است

زهرا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: محدود کردن زنان در محیط کاری، افزایش مرخصی آنان به بهانه وظیفه خانه داری در قوانین مربوط به اشتغال زنان و همچنین لایحه تحکیم خانواده که در آن به واقع حقوق زنان پایمال شده است همه نشان از این دارد که زمان و مقطع حضور زنان در جامعه به پایان رسیده است و آنان باید در خانه و به مسایل خانوادگی صرف بپردازند که این به معنای فلج کردن نیمی از قشر عظیم زنان جامعه از فعالیت درعرصه های اجتماعی است.

وی اظهار داشت: این ادعای بی اساسی است که گفته می شود در دوره اصلاحات به بحث خانواده و نقش زنان در آن توجهی نمی شده است بلکه در آن دوران نقش محوری زنان در خانواده همراه و همگام با حرکت ها و فعالیت های موثر آنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به خصوص بین المللی بود.

شجاعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زنان ما حضور بسیار کمرنگی در مجامع بین المللی دارند و به واقع یکی از دستاوردهای دولت گذشته نگاه جدی به جایگاه زنان در مجامع بین المللی در پرتو گفتگوی فرهنگ و تمدن ها بود.

شجاعی با اشاره به سخنان امام راحل مبنی بر نقش اساسی زنان در مقدرات و تصمیم سازی های نظام و ملت عنوان کرد: حضور زنان در جامعه به معنای حذف مسئولیت خانوادگی آنان نیست.

وی یادآور شد: برخی ها با بیان اینکه آمار طلاق در دوره اصلاحات افزایش داشت، امروز، کمرنگ شدن فعالیت های اجتماعی زنان را توجیه می کنند این در حالی است که آگاهی دادن به زنان از حقوق واقعی خودشان به معنای گسستگی خانواده ها نیست کما اینکه هنوز هم آمار طلاق در جامعه کاهش نیافته و سیر صعودی خود را دارد.

شجاعی ادامه داد: این موج جدید و حرکت به ظاهر مثبت که از آن با عنوان زن گرایی خیرخواهانه تلقی می شود در دراز مدت اثرات مخرب خود را از کاهش مشارکت زنان در مباحث جاری اجتماعی نشان خواهد داد.

رئیس شورای هماهنگی مجمع زنان اصطلاح طلب با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلاح طلبان در انتخابات جاری، ورود زنانی آگاه به حقوق اجتماعی بانوان به مجلس هشتم است، عنوان کرد: اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به زنان به ویژه اشتغال آنان از مهمترین اهداف ما در راه یابی نامزدهای انتخاباتی زنان اصلاح طلب به مجلس است که البته این مورد به طور قطع باید با همکاری مردان آگاه و با تدبیر در جهت منافع نظام و مردم صورت پذیرد.

شجاعی بیان داشت: هدف ما کسب قدرت و یا کرسی های مجلس نیست بلکه ما به دنبال کسانی هستیم که از حقوق پایمال شده اقشار ضعیف جامعه به ویژه زنان حمایت کنند.