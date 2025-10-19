رقیه اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم‌السلام) بر اهمیت والای نقش خانه‌داری زنان در استحکام خانواده تأکید کرد و افزود: خانه‌داری، اگرچه به ظاهر مجموعه‌ای از وظایف روزمره است، اما در واقع مسئولیتی بزرگ و معنوی در نظام خانواده و جامعه اسلامی محسوب می‌شود و این نقش نه تنها باعث تأمین آرامش خانه، بلکه زمینه‌ساز تربیت فرزندان صالح و تحکیم روابط زناشویی است.

وی با اشاره به حدیث نورانی بهشت زیر پای مادران است، گفت: ارزش‌گذاری درونی خانه‌داری اساس خودکارآمدی زنان است. زن مسلمان وقتی این مسئولیت را با نیت خالص برای رضای خدا انجام می‌دهد، به هویت معنوی، رضایت شخصی و احساس مفید بودن دست می‌یابد و این خودکارآمدی، کلید توانمندسازی زنان و افزایش اعتماد به نفس آنهاست.

اکبری همچنین به اهمیت قدردانی همسران از نقش خانه‌داری زنان اشاره کرد و اظهار داشت: قدردانی عاطفی و کلامی همسر، پذیرفتن نقش خانه‌داری و مشارکت فعال در امور منزل، بار بزرگی را از دوش زنان برداشته و روابط خانواده را تقویت می‌کند. این حمایت‌ها باعث ایجاد احترام متقابل و کمک به پایدارتر شدن و شاداب‌تر شدن روابط خانوادگی می‌شود.

وی همچنین به مشارکت عملی و عاطفی مردان در امور خانه اشاره کرد و آن را الگویی برگرفته از رفتار پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اهل بیت (علیهم‌السلام) دانست.

اکبری تأکید کرد: خانه‌داری نه تنها یک مسئولیت فردی برای زنان نیست، بلکه یک مسئولیت مشترک و ارزشمند در کانون خانواده است که نقش مردان نیز در آن بسیار مهم است.

اکبری خاطرنشان کرد: با افزایش ارزش‌گذاری خانه‌داری، زنان احساس تعلق، رضایت عمیق و امنیت روانی پیدا می‌کنند که این امر به تعمیق پیوندهای خانوادگی و تربیت بهتر فرزندان منجر می‌شود. خانه‌داری نه فقط یک کار فیزیکی، بلکه سرمایه‌گذاری بزرگ و کلیدی در سلامت و پویایی خانواده و جامعه است که باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.