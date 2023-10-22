به گزارش گروه جامعه مهر حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: تدوین نظریه تعلیم و تربیت اسلامی و نظام حکمرانی تعلیم و تربیت، به‌روزرسانی سند تحول آموزش و پرورش و تقویت تعامل با فعالان مردمی از موضوعات مهم و قابل توجه در نظام آموزش و پرورش کشور است.

وی گفت: در این دوران، موقعیت بی‌نظیری برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت، رفع مشکلات و حل مسائل آموزش و پرورش به وجود آمده است و تعاملات خوب میان شورا و وزارت آموزش و پرورش فرصتی تاریخی را فراهم کرده است تا این موضوعات با جدیّت، دقت و سرعت بررسی و حل شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجموعه کارهای زمین مانده در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: ضرورت تحول جدید در دانشگاه فرهنگیان، توسعه حوزه تربیت، ارتقای جایگاه مدیران مدارس و موضوع کتاب‌های درسی از مسائل مهم است، البته برخی از کارها در اولویت است؛ حتماً باید سراغ کارهای عملیاتی نتیجه‌بخش رفت اما اگر کارها پشتوانه نظری نداشته باشد کارها، خیلی علمی نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه در موضوع آموزش و پرورش دو خلأ نظری داریم، گفت: یکی از خلأها، نظریه تعلیم و تربیت اسلامی است و دوم، نظریه حکمرانی تعلیم و تربیت اسلامی است؛ قطعاً هر دو این نظریه با محوریت منظومه فکری امامین انقلاب باید نوشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه گفت: در نظریه تعلیم و تربیت، به مبانی، اصول، روش‌ها و اهداف پرداخته می‌شود اما در نظریه حکمرانی تعلیم و تربیت باید سیاست‌های تعلیم و تربیت، تنظیم‌گری تعلیم و تربیت، تصدی‌گری تعلیم و تربیت و دیگر موضوعات در حکمرانی تعلیم و تربیت اسلامی تدوین شود که تدوین این نظریه‌ها، باید توسط آموزش و پرورش و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر اینکه به‌روزرسانی سند تحول آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمی خواسته مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: به‌روزرسانی سند نقشه جامع علمی کشور شروع شده و برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی سند تحول آموزش و پرورش آغاز شده است؛ این به روزرسانی هم، بدون توجه به حکمرانی هرمی و با توجه به مدل حکمرانی ولایی که شباهت‌هایی با مدل حکمرانی شبکه‌ای دارد انجام می‌شود، یعنی مشارکت حداکثری معلمان در تدوین سند تحول آموزش و پرورش و طبیعی است که هیأت‌های اندیشه‌ورز معلمی در کشور می‌توانند به این موضوع کمک دهند.

وی افزود: در این میان نباید از عملیاتی‌سازی سند موجود هم غافل شویم و همزمان هم باید به‌روزرسانی سند تحول و هم عملیاتی کردن سند موجود انجام شود و باید بررسی شود که این سند چند درصدش اجرا شده یا اولویت اجرای سند باید از کجا شروع شود که این نیاز به برنامه‌ریزی دارد و در ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وظایف سایر دستگاه‌ها در اجرای این سند و نحوه همکاری آنها بررسی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر مردمی‌سازی تعلیم و تربیت گفت: تقویت تعامل آموزش و پرورش و ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با فعالان مردمی در حوزه آموزش و پرورش از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، منظور از گروه‌های مردمی، در ابتدا خود معلمان هستند که در تدوین اسناد و جهت‌دهی به آنان کمک دهند، همچنین گروه‌های مردمی علاقه‌مند به موضوعات آموزش و پرورش و با عنوان جبهه مردمی انقلاب اسلامی و دیگر مراکز مشابه، همچنین جمع نخبگان دانش‌آموزی می‌توانند در این موضوع مؤثر باشند که باید نظرات آنها هم شنیده شود و در تدوین سند مورد استفاده قرار گیرد.

استاد خسروپناه با تأکید بر نقش کتاب‌های درسی در نظام آموزش و پرورش گفت: در مراکز آموزش عالی، مدرس و استاد نقش اول را دارند و کتاب درسی اهمیت اولیه ندارد اما در نظام آموزش و پرورش، کتاب، نقش اولیه را دارد و لازم است در کتاب‌های درسی نیز تحولی به وجود آید، به‌عنوان نمونه، باید در کتاب‌های علوم پایه شخصیت‌های ایرانی مؤثر در تولید علم، چه در دوران تمدن اسلامی و چه دانشمندان معاصر معرفی شوند.