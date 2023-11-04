به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، در بازدید از پژوهشگاه قرآن و حدیث در شهر قم با بیان این مطلب گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی دارد از ظرفیت‌های پژوهشگاه‌های مختلف کشور از جمله پژوهشگاه قرآن و حدیث برای تولید مبانی و بنیان‌های نظری در تدوین اسناد ملی همچنین راهبری سیاست‌های تدوین شده استفاده کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ایجاد تعاملات علمی میان سازمان‌های اجرایی و نهادهای علمی مانند پژوهشگاه نیز از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند به‌عنوان یک موضوع مهم از طرف شورا انجام شود.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت عظیم پژوهشگاه قرآن و حدیث گفت : کاربست این ظرفیت برای جامعه و نظام باید مشخص شود، به‌عنوان نمونه تدوین نظریه‌های علمی مورد نیاز برای نگارش اسناد و همکاری با این شورا برای تدوین این نظریه‌ها، به‌عنوان بنیان‌های نظری در تدوین اسناد کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند یکی از محورهای همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه با بیان اینکه در بیش از ۱۰۰ موضوع، میزهای تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است گفت: برحسب موضوع و نیاز مرتبط، حضور پژوهشگران در این میزهای تخصصی و همچنین ایجاد تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های پژوهشی مانند پژوهشگاه قرآن و علوم حدیث نیز از موضوعاتی است که می تواند در استفاده از ظرفیت های این پژوهشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و مدیران دانشگاه دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد، موضوعاتی مانند ارتقای سطح علمی و توسعه رشته‌های آموزشی، راهکارهای تعامل با دانشگاه‌های دنیا و توسعه همکاری‌های عملی و پژوهشی با مراکز آموزش عالی بین‌المللی و نحوه جذب دانشجویان علاقه‌مند غیرایرانی برای تحصیل در این دانشگاه، همچنین برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.