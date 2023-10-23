مستندنگاری قاتل ادبیات است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیرخانی داستان‌نویس با حضور در نشستی در دانشگاه تهران درباره مستندنگاری گفت: به نظر من مستندنگاری از زمره اشتباهات متولیان فرهنگ در کشور است.

وی افزود: با انتشار کتاب «دا» عملاً ما یک قسمت از ادبیات را از دست دادیم. انتشار این کتاب یعنی رفتن به سمت مستندهای داستانی که امروزه شاهد آن هستیم.

این‌داستان‌نویس در ادامه گفت: من فکر می‌کنم با انتشار این کتاب‌ها قسمت مهمی از ادبیات جنگ را به باد دادیم؛ یعنی جلوی پیشرفت ادبیات جنگ را که بالنده بود گرفتیم؛ مسیرهایی که احمد دهقان، محمدرضا بایرامی و مجید قیصری به دنبال باز کردن آن‌ها بودند از بین رفتند. این مسیرها بسته شدند و به سمت مستند داستانی رفتند و من تصورم این است که مستندنگاری از زمره اشتباهات متولیان فرهنگ بود. به نظر من چنین آثاری در ساخت ادبیات نقشی ندارند اما در تخریب می‌توانند نقش داشته باشند و به نظرم این نقش را خیلی خوب ایفا کردند.

امیرخانی گفت: متأسفانه قسمت رسمی دستگاه‌های فرهنگی ما به سراغ مستندنگاری رفته است که به نظرم قاتل ادبیات است این درحالی است که داستان‌نویسی می‌تواند محل زایش ادبی باشد.

وی افزود: در حال حاضر ما یک ادبیات کارخانه‌ای به نام مستندنگاری درست کرده‌ایم که بزرگ‌ترین ظلم را به ادبیات بالنده هویت‌گرا انجام داده است.