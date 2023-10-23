اوکراین تحت فشار آمریکا توافق صلح با روسیه را امضا نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان در گفت‌وگویی اعلام کرد که دولت اوکراین در مارس ۲۰۲۲ (یک ماه پس از آغاز جنگ) آماده توافق صلح با روسیه و کنارگذاشتن برنامه‌اش برای پیوستن به ناتو بود، اما سرانجام به علت فشار مداوم دولت آمریکا این ایده را رها کرد.

وی دراین‌باره گفت: آمریکایی‌ها تنها افرادی هستند که می توانند جنگ علیه اوکراین را حل کنند. در جریان مذاکرات صلح در مارس ۲۰۲۲ در استانبول با رستم عمروف، (مذاکره کننده ارشد وقت اوکراین) اوکراینی ها بر سر صلح به توافق نرسیدند، زیرا اجازه نداشتند. زیرا آنها مجبور بودرند درباره هر چیزی که مذاکره می‌کردند ابتدا باید از آمریکایی ها سوال می‌کردند.

صدراعظم سابق آلمان همچنین گفت که کی‌یف در سال ۲۰۲۲ با او تماس گرفته است تا بداند آیا او می تواند در مذاکرات با روسیه میانجیگری کند یا خیر و پس از آن با عمروف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدارهایی داشته است.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در 5 اسفند 1400، مقامات روسیه بارها اعلام کرده‌اند که آمادگی آغاز آتش‌بس و گفت‌وگوهای صلح با اوکراین را دارند، اما واشنگتن اجازه نمی‌دهد که مقامات کی‌یف وارد روند گفت‌وگوهای صلح با روسیه شوند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اخیراً در سخنانی تصریح کرد: ایالات متحده و اروپا مصمم هستند که اجازه مذاکرات صلح درباره اوکراین را ندهند. آمریکا و اروپا به سادگی اجازه نمی دهند کی یف حتی به مذاکرات صلح فکر کند.

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد که تمرکز واشنگتن در حال حاضر بر حل و فصل بحران اوکراین از طریق تجهیز تسلیحاتی این کشور قرار دارد.«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ترجیح واشنگتن در حال حاضر بر این است که به جای تماس دیپلماتیک با موضوع آشتی با روسیه، به ارائه تسلیحات و تجهیزات نظامی به دولت کی‌یف بپردازد. به گفته بلینکن آمریکا با تلاش‌ ها برای توقف درگیری ها در اوکراین مخالف است.