اطفای ۳۴۵ مورد حریق در کرج

محمد یساولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ماه گذشته، ۳۴۰۲ نیروی عملیاتی (نفر ساعت) مستقر در ۳۲ ایستگاه به مدت ۷۰۲ ساعت عملیات و با استفاده از تجهیزات و تعداد ۱۲۱۱ دستگاه خودروی عملیاتی به ۳۴۵ مورد حریق و ۵۱۷ مورد حادثه رسیدگی کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به اینکه ۱۰۳ مورد استقرار در سطح شهر با حضور آتش نشانان صورت گرفت، اضافه کرد: در ماهی که گذشت ۲۳۴ مورد نجات یافته، ۱۵ مصدوم و ۴ فوتی در حوادثی که رقم خورد داشته‌ایم و در این مدت شهروندان بیش از ۲۴ هزار مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در بین ۳۲ ایستگاه عملیاتی، بیشترین مأموریت در ایستگاه ۱۲۲ با ۳۲ حریق و ۶۷ حادثه، ایستگاه ۱۰۲ با ۲۳ حریق و ۳۲ حادثه و ایستگاه ۱۰۶ با ۱۶ حریق و ۲۹ حادثه صورت گرفت، افزود: در حوزه معاونت ایمنی و پیشگیری تعداد ۸۷ مورد صدور جواز و ۱۹۸ مورد تاییدیه ایمنی صادر شد.

یساولی صدور ۲۵ مورد گواهی جهت علت حریق و تعداد ۹۰ مورد بازدید از اماکن تصرفات سطح شهر، ارائه خدمات مشاوره‌ای به تعداد ۱۰۶ مورد، اخطار ایمنی به تعداد ۲۶ مورد، در حوزه ایمنی شهری و بازدید از صنوف به تعداد ۲ مورد از دیگر اقدامات صورت پذیرفته بیان کرد.

وی گفت: در حوزه آموزش و تربیت بدنی برگزاری ۱۲۶ دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه شرکت‌ها، مدارس، ادارات، و داوطلبین با حضور ۱۷۲۵۱ کارآموز به مدت ۵۷۶ ساعت با همکاری ۱۵۰ مربی و برگزاری ۷ دوره با عناوین آموزش سبک زندگی اسلامی، ارتباطات مؤثر، معاون فرماندهی و فن بیان با حضور ۵۶۴ فراگیر از پرسنل محترم سازمان و با همکاری ۲۷ مربی به مدت ۱۱۰ ساعت طی یک ماه گذشته انجام شد.