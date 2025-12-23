به گزارش خبرنگار مهر، جابر خوشگرد صبح سه شنبه اظهار کرد: در مجموع، ۳۴۲۹ نیروی عملیاتی (نفر ساعت) مستقر در ۳۲ ایستگاه، طی ۶۴۲ ساعت عملیات و با استفاده از ۱۱۴۳ دستگاه خودروی عملیاتی به این حوادث رسیدگی کرده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات در سطح شهر، افزود: در حوادث آذر ماه، ۱۸۶ نفر نجات یافته، ۴۳ نفر مصدوم و متأسفانه ۹ نفر نیز جان باخته‌اند. همچنین ۸۶ مورد استقرار در سطح شهر با حضور آتش‌نشانان صورت گرفت.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج پرکارترین ایستگاه‌های عملیاتی را ایستگاه ۲ با ۸۲ مأموریت، ایستگاه ۳ با ۶۴ مأموریت، ایستگاه ۶ با ۶۱ مأموریت معرفی کرد.

وی در تشریح اقدامات معاونت ایمنی و پیشگیری، اعلام کرد: در این حوزه ۳۷ مورد استعلام در زمان صدور، اصلاح و تمدید پروانه یا شروع عملیات و ۹۹ مورد استعلام در زمان صدور پایانکار صادر شده است. همچنین ۳۱ گواهی علت حریق و ۲ گواهی حریق و حوادث صادر شد. از دیگر اقدامات در این بخش، انجام ۳۵ بازدید از اماکن تصرفات سطح شهر، صدور ۶ مورد اخطار ایمنی و ۴۰ مورد بازدید از اماکن تجاری بود.

خوشگرد با بیان اینکه در حوزه آموزش و تربیت بدنی نیز فعالیت‌های چشمگیری صورت گرفت، تصریح کرد: ۱۵۷ دوره آموزش ایمنی و آتش‌نشانی ویژه شرکت‌ها، مدارس، فرهنگ‌سراها، ادارات و دانشگاه‌ها با حضور ۱۴۳۲۵ فراگیر در ۱۶۵۶ ساعت برگزار شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: یازده دوره تخصصی با عناوین مختلف از جمله مقررات ملی ساختمان، اطفا حریق ساختمان‌های بلند، و سمینار خشکسالی، با حضور ۴۷۴ فراگیر ویژه پرسنل سازمان برگزار گردید. همچنین برگزاری مسابقات فوتسال و اعزام مربی آموزشی به شهرداری‌های فردیس، محمدشهر و کمال شهر از دیگر فعالیت‌های این حوزه در ماه گذشته بوده است.