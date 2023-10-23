فاصله آمار بانک مرکزی و مرکز آمار مشروعیت داده را زیر سوال می برد

به گزارش خبرگزاری مهر داود منظور در مراسم روز امار با اشاره به اینکه همه دستگاه به ضرورت ایجاد حساب‌های اقماری رسیده‌اند گفت: برخی دستگاه‌های دولتی به سازمان برنامه درخواست داده اند تا در برنامه هفتم توسعه حساب‌های اقماری مرتبط گنجانده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در تولید داده‌ها به سمت اطلاعات ثبتی مبنا باید حرکت کنیم، گفت: هرچه قدر به این سمت حرکت کنیم هزینه‌ها کمتر می‌شود بر این اساس باید تفاهم نامه‌های مرتبط امضا شده تا سامانه‌های برخط ایجاد شود تا داده‌ها بدون دخالت نیروی انسانی در اختیار مرکز آمار قرار گیرد.

وی افزود، فاصله انتشار آمار با بازه زمانی تولید آمار دستگاه‌های دیگر باید کاهش یابد. اطلاعات حساب‌های ملی که در بانک مرکزی و مرکز آمار تولید می‌شود نمونه بارز این بحث است که فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. مثلاً نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید. در غیر این صورت این اختلافات مشروعیت داده‌ها رو زیر سوال می‌برد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه ساختار کارشناسی مرکز آمار مربوط به سه دهه قبل است، گفت: فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی مشروعیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: برخی اطلاعات جدید از جمله شاخص بهای عمده فروشی به صورت فصلی و ماهانه باید در تقویم انتشار قرار گیرد. تولید و انتشار برخی اطلاعات پیش نگرانه در دستور کار قرار گیرد، یعنی بتوانیم انتظارات از آینده را نشان دهیم.

وی با بیان اینکه، طرح‌های آماری با رویکرد شاخص‌های پیش نگر باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: این آمارها کاربرد بیشتری نسبت به داده‌های گذشته نگر دارد، نمونه بارز این موضوع گزارش‌های شانه در حوزه صنعت است.

منظور با اشاره به افزایش ظرفیت نیروی انسانی در مرکز آمار گفت: ساختار مرکز مربوط به سه دهه قبل است که باید با کمک سازمان برنامه اصلاح شود.

رئیس سازمان برنامه گفت: از رویکرد تولید، پردازش و انتشار اطلاعات حمایت کرده و باید این رویکرد توسعه یابد. مرکز آمار نشان داده کارشناس محور است و بر اساس سلایق سیاسی عمل نمی‌کند. البته اطلاعات چندین بار کنترل شود و با دستمزدهای پایین آمارگیران ممکن است اطلاعات واقعی وارد نشده باشد بر این اساس سیستم‌های کنترل داده‌ای باید تقویت شود.