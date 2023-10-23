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۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۳

معاون امور اقتصادی استاندار سمنان:

تصادفات فوتی جاده های استان سمنان ۴۰درصد کاهش یافت

تصادفات فوتی جاده های استان سمنان ۴۰درصد کاهش یافت

سمنان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از کاهش تصادفات منجر به فوت در جاده ها از آذر سال قبل تا کنون خبر داد و گفت: تصادفات فوتی در دست پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون راه‌ها به میزبانی سالن جلسات استانداری شماره دو ضمن بیان اینکه کاهش تصادفات جاده‌ای در دستور کار است، ابراز داشت: اصلاح نقاط حادثه خیز و ساخت مجتمع‌های بین راهی یکی از مواردی که به صورت جدی در جاده‌های استان انجام و همین امر تلفات رانندگی را کاهش داده است.

وی در ادامه تصریح کرد از آذرماه سال گذشته تا کنون حدود ۱۰ ماهه تصادفات رانندگی منجر به فوت سطح جاده‌های استان حدود چهل درصد کاهش یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه کاهش آمار تصادفات هنوز به معنای پایان اقدامات نیست، ابراز داشت: حتی کشته شدن یک نفر نیز زیاد است و تلاش‌ها در راستای پیشگیری از تلفات رانندگی در دست پیگیری است.

حمیدی بابیان اینکه سامان دهی ایجاد میدان در ورودی شهرک صنعتی دامغان تصویب شد، در ادامه تصریح کرد: هدف از این اقدام کاهش تصادفات منطقه است.

وی بابیان اینکه خستگی، خواب آلودگی و عدم توجه به جلو مهمترین عوامل تصادفات رانندگی را در استان رقم می‌زنند، افزود: کاهش سوانح رانندگی علاوه بر همکاری سایر نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و پلیس نیازمند اطلاع رسانی جامع‌تری نیز هست تا بتوان با آگاهی رساندن به رانندگان تلاش کنیم تا آمار کاهش یابد.

کد مطلب 5919211

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