کاهش ۷ درصدی تلفات حوادث رانندگی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات صبح جمعه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان به آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استان سمنان موفق به کاهش قابل توجه حوادث رانندگی طی هفت ماهه سال جاری شده است.

وی ادامه داد: استمرار این روند کاهشی نیازمند همراهی هر چه بیشتر دستگاه‌ها و شهروندان، ارائه برنامه‌های آموزشی، فرهنگ سازی و داشتن برنامه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از کاهش هفت درصد تلفات جاده‌ای برون شهری خبر داد و ابراز داشت: رفع نقاط حادثه خیز، اصلاح شیب جاده‌ها، احداث زائر سراها و استراحتگاه بین راهی از جمله عواملی که باعث کسب این دستاورد شده است.

ایلیات با اشاره به اینکه تلفات درون شهری نیز طی بازه هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۲۳ مواجه بوده است، تصریح کرد: حداقل رسیدن این آمار همچنان به کار فرهنگ سازی گسترده و آموزش‌های بیشتر و اصلاح معابر شهری نیاز دارد.

وی افزود: افزایش اقدامات نظارتی و پیشگیرانه، بهبود زیر ساخت ترافیکی، ارتقا ایمنی راه‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط می‌بایست کماکان با قوت و جدیت در استان سمنان ادامه دار باشد.