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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

علیرضا بخت: موقعیت های زیادی را برابر ژاپن از دست دادیم

علیرضا بخت: موقعیت های زیادی را برابر ژاپن از دست دادیم

ملی پوش ایران ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال نابینایان مدال طلای این رشته در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در نخستین دیدار خود در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی امروز دوشنبه به مصاف ژاپن رفت و با وجود موقعیت های پرتعدادی که برای گلزنی داشت برابر حریف به تساوی بدون گل رسید.

علیرضا بخت ملی پوش ایران پس از این تساوی گفت: بازی بسیار خوبی را ارائه کردیم و موقعیت های خیلی زیادی هم داشتیم اما حیف شد که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و برنده شویم.

وی در مورد این که تیم ملی فوتبال نابینایان در پایان بازیها چه جایگاهی کسب خواهد کرد، گفت: پیش بینی در ورزش کار سختی است اما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم روی سکو قرار بگیریم و مدال طلای بازیهای آسیایی اینچئون را تکرار کنیم.

ملی پوشان ایران در مورد رقیبان تیم ملی برای رسیدن به عنوان قهرمانی چهارمین دوره بازیهای آسیایی نیز گفت: علاوه بر ژاپن که با آن بازی کردیم، تیم های چین و تایلند دو رقیب اصلی ما برای رسیدن به عنوان قهرمانی هستند.

کد مطلب 5919218

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