به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو درباره برگزاری نشست ۳+۳ در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برگزاری نشست وزیران خارجه در فرمت ۳+۳ درباره قفقاز به میزبانی تهران در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، تقویت ثبات، صلح و امنیت منطقه‌ای را در دستورکار دارد.

وی افزود: مسائل پیرامونی با همکاری و تعامل کشورهای منطقه و عدم دخالت بازیگران بیرونی، قابل مذاکره و حل و فصل است.

بنابراین گزارش، امروز دومین نشست «۳+۳» با حضور وزرای خارجه کشورهای آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه و ایران، فردا دوشنبه در تهران برگزار خواهد شد.

وزرای خارجه کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان، به میزبانی وزیر خارجه ایران، برای حضور در دومین نشست «۳+۳»، فردا در تهران تشکیل جلسه خواهند داد تا به بررسی مسائل منطقه قفقاز جنوبی و تلاش برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای (سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ترانزیتی، انرژی و …) بپردازند.

از مهمترین اهداف شکل گیری این گروه منطقه‌ای، حل مشکلات منطقه با حضور کشورهای منطقه و بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای و غربی است و بر این اساس، یکی از محورهای نشست فردا، گفت‌وگوهای صلح بین آذربایجان و ارمنستان خواهد بود.

اولین نشست «۳+۳»، در سطح معاونین وزرای خارجه سال گذشته و بدون حضور گرجستان، در مسکو برگزار شده بود.