تجهیز ۴۰ میلیاردی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سید نادر نقیبی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: با پیگیری‌های به عمل‌آمده مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و واحد تجهیزات پزشکی این مدیریت و با توجه به آمار قابل توجه موفقیت اورژانس ۱۱۵ در تشخیص فوری وضعیت‌های حاد قلبی با استفاده از تکنولوژی پزشکی، بیش از ۴۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی آمبولانس‌های پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان با هدف به روزرسانی و ارائه خدمات با کیفیت به حادثه‌دیدگان و بیماران اورژانس ۱۱۵ هزینه شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: این ملزومات شامل دستگاه‌های الکتروشوک دستی، الکتروشوک اتوماتیک(AED)، مانیتور پیشرفته پایش علائم حیاتی و سایر تجهیزات پزشکی بود که میان ۱۴ پایگاه شهری و جاده‌ای سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان تقسیم می‌شود.

وی اظهار کرد: از امروز تجهیز آمبولانس‌ها را آغاز کردیم و هم‌اکنون آمبولانس‌های ۲ پایگاه جاده‌ای و شهری به یک دستگاه الکتروشوک و یک دستگاه مانیتور پایش علائم حیاتی تجهیز شدند.