نخستین پایگاه اورژانس فرودگاهی بانوان در آبادان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح و نوسازی پنج پایگاه اورژانس در آبادان و خرمشهر پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و جمعی از مسئولان در فرودگاه آیت‌الله جمی آبادان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در این مراسم اظهار کرد: امروز در کنار رئیس سازمان اورژانس کشور شاهد افتتاح و نوسازی پنج پایگاه اورژانس در آبادان و خرمشهر هستیم.

سید محمد صالحی افزود: پایگاه اورژانس فرودگاه آبادان نخستین پایگاه فرودگاهی در کشور است که تمامی خدمات آن توسط بانوان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این پایگاه در مدت فعالیت آزمایشی خود رضایتمندی قابل توجهی به همراه داشته و امیدواریم با ایجاد پایگاه‌های جدید اورژانس و نوسازی ناوگان این مجموعه، خدمات حوزه فوریت‌های پزشکی با سرعت و کیفیت بیشتری به مردم منطقه اروند ارائه شود.