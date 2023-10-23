به گزارش خبرگزاری مهر، سیصدوشصت و چهارمین جلسه شورای اسناد ملی ایران با حضور علیرضا مختارپور رئیس سازمان و اعضای شورای اسناد ملی در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.

در این جلسه درخواست مجوز امحای اوراق راکد مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حج و زیارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت بیمه ما و شرکت بیمه ایران به تصویب رسید.

همچنین با رأی اعضای شورا، علی کامیار دادستان کل دیوان محاسبات کشور و عضو شورای اسناد ملّی ایران، به عنوان رئیس شورای اسناد ملّی ایران انتخاب شدند.

اهمیت شورای اسناد ملی، وضعیت مدیریت اسناد کشور و مجموعه اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکلات مربوط به ساماندهی، حفظ و نگهداری اسناد مهم و ملّی، از دیگر مطالب مطرح شده در این شورا بود.