اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب در سطح استان گیلان

مازیار علی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شش ماه گذشته، با هدف بهبود کمیت و کیفیت آب شرب، عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و تأسیسات آب آشامیدنی شهری و روستایی در سطح استان گیلان اجرایی شد.

علی پور افزود: شبکه توزیع آب شرب در حوزه شهری به طول ۳ کیلومتر و در حوزه روستایی به طول ۴ کیلومتر با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن به سایزهای ۶۳ تا ۱۶۰ مورد اصلاح و بازسازی قرار گرفت.

وی هزینه اجرای این عملیات را ۳۶ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با انجام این عملیات، امکان اصلاح و بازسازی ۳۸۰ فقره انشعاب آب شرب نیز فراهم شد.