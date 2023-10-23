  1. استانها
  2. گیلان
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

طی ۶ ماهه اول سال؛

اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب در سطح استان گیلان

اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب در سطح استان گیلان

رشت- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: طی شش ماه اول سال جاری شبکه توزیع آب شرب شهری و روستایی استان گیلان به طول ۷ کیلومتر اصلاح و بازسازی شد.

مازیار علی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شش ماه گذشته، با هدف بهبود کمیت و کیفیت آب شرب، عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و تأسیسات آب آشامیدنی شهری و روستایی در سطح استان گیلان اجرایی شد.

علی پور افزود: شبکه توزیع آب شرب در حوزه شهری به طول ۳ کیلومتر و در حوزه روستایی به طول ۴ کیلومتر با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن به سایزهای ۶۳ تا ۱۶۰ مورد اصلاح و بازسازی قرار گرفت.

وی هزینه اجرای این عملیات را ۳۶ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با انجام این عملیات، امکان اصلاح و بازسازی ۳۸۰ فقره انشعاب آب شرب نیز فراهم شد.

کد مطلب 5919606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها