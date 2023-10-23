وزیر صمت: مردم در خرید خودرو عجله نکنند؛ شرایط رو به بهبود است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن تجارت در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به حل مشکل آلودگی هوا ناشی از سوخت خودروها اظهار داشت: روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که در افزایش آلودگی هوا و گرمایش زمین بسیار مؤثر است که دولت بر تولید خودروهای برقی داخلی و واردات آن تمرکز کرده و تا پایان سال شاهد ورود تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی و از سال آینده خودروهای شخصی برقی در سطح شهرها خواهیم بود.

علی آبادی با اشاره به رشد فناوری‌ها در تولید خودروهای برقی افزود: از نظر قیمتی تفاوت چندانی بین خودروهای بنزینی و برقی نخواهد بود ولی از جنبه رشد اقتصادی، کاهش انرژی و آلودگی‌های زیست محیطی، استفاده از خودروهای برقی بهتر است که دولت سعی کرد با اختصاص یارانه به تاکسی‌های برقی از این مساله حمایت کند. البته اقداماتی هم برای یارانه خودروهای شخصی برقی در دست اقدام است تا آسیب کمتری به محیط زیست وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه با اقدامات انجام شده آرامش نسبی خوبی در بازار خودرو حاکم شده بیان داشت: در حوزه تولید خودروهای مونتاژی ۱۰۰ درصد افزایش تولید داریم، تولید خودروسازان داخلی افزایش یافته که در نیمه دوم رکورد سال را خواهیم زد، واردات خودروهای نو و دسته دوم هم به نتایج خوبی رسیده که نشان از تعادل در بازار عرضه و تقاضا دارد.

وزیر صمت گفت: لایحه واردات خودرو کارکرده تصویب و به زودی ابلاغ می‌شود و در مورد خودروهای مناطق آزاد هم مقدمات کار انجام شده تا نگرانی‌ها و تقاضای مردم در این حوزه پاسخ داده شود.

وی با درخواست از مردم برای همراهی و نظارت در بازار بوسیله سامانه ۱۲۴ تصریح کرد: مردم به عنوان ناظر بازار می‌توانند بوسیله سامانه ۱۲۴ و درگاهی که به زودی رونمایی می‌شود شکایات خود را در حوزه گران‌فروشی، کم فروشی یا موارد دیگر به بازرسین ما اطلاع دهند تا با کمک بازرسی‌های دوره‌ای از تمامی شرکت‌ها و مغازه‌ها و کنترل از مبدا تولید بتوانیم کنترل موثرتری بر کنترل اقتصادی داخل داشته باشیم.

علی آبادی توسعه صنعت صادرات محور را از برنامه‌های دولت دانست و ادامه داد: با هدف افزایش درآمدهای ارزی بویژه در حوزه صنایع با بهبود کیفیت کالا و استاندارد سازی متناسب با بازارهای بین‌المللی و حضور در بازارهای کشورهای همسو برای تهاتر کالا، تأمین ارزان‌تر کالاهای خود و صادرات خدمات فنی مهندسی، صنایع و تولیدات ایرانی می‌توانیم بر مسائل اقتصادی داخلی و خارجی خود فائق آییم.

وزیر صمت اظهار امیدواری کرد با پیوند دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان و صنعت و همچنین استفاده از ظرفیت همکاری شرکت‌های کوچک تولیدی با هم، مقیاس اقتصادی خوبی را برای تولیدات خود فراهم و قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهیم تا مردم از آرامش بازار اقتصادی بهره مند شوند.