به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی حقوقی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست با عنوان فرزندخواندگی از دیروز تا فردا در سازمان بهزیستی برگزار شد.

علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی در این برنامه با بیان اینکه تلاش کردیم تا وضع کودکان را بهبود بخشیم؛ گفت: اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است نشان از همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضائیه در بالاترین سطوح خود است. وزارت دادگستری یک همکاری و هماهنگی مناسبی با بهزیستی برای سرپرستی کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست داشته است و این همکاری یک اتفاق بسیار بزرگ است.

وی با اشاره به افتتاح نخستین مرکز شوق زندگی در تهران گفت: امیدواریم بتوانیم که بیش از گذشته وضعیت سرپرستی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را با هماهنگی قوه قضائیه بهبود بخشیم.

قادری با اشاره به بازنگری در قوانین مربوط به سرپرستی کودکان گفت: موضوع فرزند خواندگی و بحث محرمیت یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها برای فرزند خواندگی است. بحث صدور شناسنامه را برای این عزیزان داشتیم که هیأت دولت و رئیس جمهور بر آن توجه ویژه‌ای داشتند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اهمیت کودک و تربیت فرزندان در اسلام گفت: در اسلام تمام حقوق کودک با جزئیات آورده شده است. از بازی تا نظام‌های کلان تربیتی کودک در اسلام آمده است. به همین خاطر هم باید در اسناد بالادستی، توجه ویژه‌ای به کودک داشته باشیم و مسائل جدیدی در حوزه کودک به قوانین افزوده شود.

وی با اشاره به نگارش سند هفتم توسعه گفت: اگر در سند برنامه هفتم توسعه بخواهیم به کودک نگاه دقیقی داشته باشیم؛ باید مصادیق یک تربیت صحیح را در آن مشخص کنیم. محورهای موضوعی مشخصی در خصوص کودک وجود دارد؛ از سلامت جسمانی کودک، رشد و تعالی روحی و روانی کودک و مراقبت‌های فردی و اجتماعی کودک باید در سیاست‌های فرزند خواندگی لحاظ شود.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: باید تلاش کنیم در شتاب دهنده‌های اجتماعی مانند مرکز شوق زندگی نظام پاسخگویی و مشاوره عمیق و دقیقی را نسبت به سوالات و ابهاماتی که خوانده‌ها و فرزند خوانده‌ها در این خصوص دارند ارائه دهیم. باید نشان دهیم سازمان بهزیستی در مسیر فرزند خواندگی همراه خانواده‌هاست.