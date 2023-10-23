به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه آئین آغاز پروژه شهرک هنر در جمع اصحاب رسانه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در وزارت فرهنگ حل مسائل اساسی اهالی فرهنگ، هنر و اصحاب رسانه است. از این جهت باید این مشکلات را برای خبرنگاران، اهالی فرهنگ و هنر و ادب به حداقل برسانیم؛ به همین دلیل در گام اول این پروژه ثبت‌نام انجام شد.

وی ادامه داد: در طرح مهم مسکن، کار عمرانی با قوت آغاز شده است و ان‌شاءالله دوستان من آقایان جعفری، صیادی، اسلامی پور و احمدی به طور مرتب پیگیر شرایط خواهند بود که در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد و ما افتتاح این مکان را داشته باشیم و کلیدها را به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه تحویل بدهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طرح‌های بعدی هم برنامه‌ریزی شده و بنای ما این است تا همه کسانی که فاقد منزل هستند ان‌شاءالله شرایط در این دو سال برایشان فراهم و به زودی صاحب منزل شوند و برای جاماندگان مشکل ثبت‌نام نداریم.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در گام نخست چند واحد مسکونی برای هنرمندان خبرنگاران چند واحد مسکونی ساخته می‌شود و به بهره برداری و واگذاری خواهد رسید؟ گفت: در واقع ما در صندوق هنرمندان میزبان اهالی فرهنگ، هنر، روزنامه نگاران، نویسندگان و اهالی قرآنی هستیم که تا کنون بیش از صد هزار نفر عضو صندوق هنر هستند. در فراخوانی که داده شد تقریباً ۷ هزار و ۸۰۰ نفر در کشور ثبت‌نام داشته‌اند که در گام نخست برای ۲ هزار نفر پیش‌بینی‌هایی انجام شده تا ان‌شاءالله تأسیس اتفاق بیفتد.

وی افزود: دوستان ما کار را شروع کرده‌اند که این نشان می‌دهد کارها با دقت و سرعت در حال انجام است. همچنین این طرح یک ویژگی مهم دیگر هم دارد که کاملاً بر اساس معماری ایرانی اسلامی در حال اتفاق است. از امام جمعه که ساعت‌ها و روزها در پرند کار کردند تا یک هویت دینی، مذهبی، فرهنگی و هنری مطابق با زیست بوم ایرانی اسلامی اتفاق بیفتد تشکر می‌کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ان‌شالله در ورودی این شهر مسکن‌ها ساخته خواهند شد و با همت دوستان یک کار الگویی اتفاق بیفتد تا بقیه نقاط هم از همین الگو تبعیت کنند. برنامه ما این است که شهر جدید پرند را به پایگاه مهم فرهنگی هنری استان تهران تبدیل کنیم.

اسماعیلی در پایان در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: خبرنگارانی که در دور اول ثبت نام مسکن مهر، جا مانده‌اند، نگران نباشند، دور جدید ثبت نام آغاز می‌شود.