به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز پروژه شهرک هنر، پیش از ظهر امروز دوشنبه یکم آبان با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی و هنرمندان، در شهر جدید پرند برگزار شد.

آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: شهرک هنر در مساحت ۱۴۵ هکتاری ورودی شهر جدید پرند قرار دارد و اولین مرحله این پروژه به نام هنرمندان آغاز می‌شود و توسعه می‌یابد. ما در شرکت عمران به دنبال این هستیم که در شهرهای جدید به هر هویتی از شهر جدید استفاده کنیم. امیدواریم بتوانیم اینجا نشان خوب و هویتی مناسب ایجاد کنیم.

وی افزود: در حوزه مسکن دستگاه‌های متولی پای کار آمدند و ما تا دو ماه آینده کلنگ هنرستان هنرهای زیبا را می زنیم و این طرح را نهایی می‌کنیم. همچنین پروژه‌های مختلفی در شهر جدید پرند در دست انجام است. ۳۱ هزار واحد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم شروع شده است و تا حدود ۱۱ هزار واحد در این محدوده جانمایی می‌شود. ما تلاش می‌کنیم تا این شهرک را متفاوت از مسکن‌های دیگر بسازیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: معتقدیم شهر جدید پرند به دلیل حضور اصحاب فرهنگ و هنر نقطه عطف است. متأسفانه ضعف جدی در سرانه فرهنگی در پرند با جمعیتی قریب به ۳۵۰ هزار نفر داریم. در یک سال گذشته سه سالن سینمایی با ۴۰۰ صندلی که توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و خبری از فعالیت بخش دولتی در این شهر نیست. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهش می‌کنم در این زمینه ورود کنند و ما آمادگی واگذاری زمین داریم و به ساخت و ساز کمک خواهیم کرد.

وعده وزیر ارشاد در خصوص تجهیز سالن آمفی تئاتر محقق نشد

در ادامه حجت الاسلام اسماعیل کاظمی امام جمعه شهر جدید پرند گفت: روضه‌ها را پیش از من خوانده‌اند؛ سرانه فرهنگی دولتی برای مردم شهر جدید پرند در حد صفر است. نگاه خوبی را در دولت‌های گذشته به پرند نبودیم و خوشبختانه در این دولت شاهد اتفاقات خوبی هستیم. بیش از دو سال است که وارد پرند شده‌ام و آغاز پروژه شهرک هنر در پرند گام مؤثری است که در حوزه فرهنگ و هنر محقق می‌شود.

وی افزود: امیدواریم در شهرک هنر معماری ایرانی اسلامی محقق شود. برای این امر جلسات متعدد علمی برگزار شد و این مهم حداقل در شهر جدید پرند را شاهد باشیم. تا کنون چنین معماری ویژه ای را در شهر شاهد نبودیم.

امام جمعه شهر جدید پرند گفت: در این دو سال ۲۵ مدرسه ایجاد و به بهره برداری است. این ۲۵ مدرسه طی دو سال اخیر انجام شد و اگر ساخت مدرسه از ابتدای دولت انجام می‌شد، امروزه شاهد ساخت تعداد مدارس بسیاری می‌بودیم و امیدشان به نظام بیشتر می‌شد. متأسفانه این مهم رقم نخورد.

وی افزود: در حوزه مسجد، سینما، فضای سبز مشکلات بسیاری وجود دارد. در دولت‌های گذشته نسبت به این امور بی توجهی شد. موضوع مترو و تقسیمات سیاسی شهر جدید پرند باید مورد توجه قرار بگیرد. شهر جدید پرند با جمعیت ۴۰۰ هزار نفری، دهیار، بخشدار، فرماندار ندارد و به اصطلاح خودمختار اداره می‌شود.

حجت الاسلام کاظمی گفت: آقای وزیر ارشاد وعده داده بودند که سالن آمفی تئاتر مجهز شود اما تحقق نیافت. همچنین ما به دیگران اجازه نمی‌دهیم اینجا با برگزاری کنسرت، کاسبی کنند ما در این شهر کنسرت را رایگان برگزار می‌کنیم.

کمتر از دو سال آینده سرزندگی به فضای شهرک هنر بر می‌گردد

در ادامه علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: همت جهادی برگرفته از گفتمان سیزدهم است و امید داشته باشیم در کمتر از دو سال آینده شاهد سرزندگی در فضای شهری این نقطه هستیم. رسالتی که در وزارت شهرسازی دنبال می‌شود، مطالبه به حق دکتر کاظمی امام جمعه شهر جدید پرند است. امروز در حوزه نهضت ملی مسکن این تجربه استفاده شده و توجه به مقوله شهرسازی ایرانی اسلامی و زیست اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. فضای شهری در زیست اسلامی نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

وی افزود: خوشحالم امروز اولین پروژه مبتنی بر ایرانی اسلامی به نام هنرمندان طراحی شده است و تناسب این عرصه هنر و مسکن و معماری یکی از جلوه‌هایی است که در این نقطه خودنمایی می‌کنند. ما برای اقشار جامعه ورزشکاران، خبرنگاران می‌توانیم از ظرفیت‌های هویت شهری کمک بگیریم. با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی و صنفی برای تکمیل مسکن می‌توانیم از تسهیلات بانک‌ها بهره مند شویم.

هزار و هشتصد نفر در تهران واجد شرایط شهرک هنر شده‌اند

در ادامه محمد رضا برکت رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سال گذشته وزیر ارشاد من را مأمور کرد تا مسکن هنرمندان و خبرنگاران را پیگیری کنم. تقریباً بنده را در هر نقطه‌ای که می‌دید، اولین سوال شأن این موضوع بود. امروز یک روز به یاد ماندنی در تاریخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت می‌شود. همچنین این اقدام با حمایت‌های آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرانجام رسید.

وی افزود: با مساعدت وزارت مسکن، هفت هزار و هشتصد نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد اسامی پنج هزار نفر در این طرح ثبت شد و هیچکدام از امکانات دولتی استفاده نکرده بودند. همچنین در تهران دو هزار و هشتصد نفر ثبت نام کرده‌اند که هزار و هشتصد نفر واجد شرایط بودند. همچنین دستور احداث دو هزار واحد را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌ایم که به شهرهای پرند، هشتگرد و ایوانکی اختصاص یافته است. امیدواریم در مرحله بعدی تعدادی را شروع کنیم.

چرا هنرمندان مان پس از ۴۱ سال انقلاب، مسکن ندارند؟

در ادامه حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و پرند گفت: سه سال قبل در محفلی و در سالن تئاتر میدان آزادی تعدادی از هنرمندان حضور دارند که در آن محفل، آقای فیلی به همراه دیگر هنرمندان از ما درخواست تأمین مسکن کردند. ما غصه آنها را خوریم و برای شأن ناراحت شدیم که چرا پس از ۴۱ سال انقلاب، هنرمندان ما مسکن ندارند. امروز به لطف آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این اتفاق رقم خورد.

وی افزود: برای تسهیل در روند کار می‌توانیم از بانک‌ها تسهیلات ارزان قیمت، بلا عوض دریافت کنیم تا همه هنرمندان و اصحاب رسانه در این گردونه جای بگیرند.

شهرک هنر تنها یک مسکن نیست؛ بلکه به معنای تعلق به سرزمین است

در ادامه منوچهر شهسواری عضو هیأت مدیره خانه سینما گفت: وقتی از مسکن حرف می زنیم، از سکنا صحبت می‌کنیم؛ یعنی آرامش یافتن. یعنی مقید به قواعدی می‌شوند. سکنا گزیدن فقط دیوار و سقف نیست که البته است اما به معنای تعلق است، تعلق به سرزمین.

وی ادامه داد: آنچه که الان اتفاق می‌افتد امر خیری است و باید سپاسگزاری و حق گذاری کرد چراکه حق گذاری، خدمتگزاری را وسعت می‌دهد. سال‌ها بود در پس این امر سکنا گزیدن بودیم که بخشی از همکاران از این امر محروم است و باید اتفاقی برایشان می‌افتاد.

عضو هیأت مدیره خانه سینما گفت: به عنوان فعال صنفی باید بگویم که همه ما ممکن است اختلاف سلیقه داشته باشیم حتی اگر مبنایی شود اما قاعده انصاف به من حکم می‌کند از زمانی که با آقای اسماعیلی این موضوع را مطرح کردم، باید بگویم به مراتب صمیمانه‌تر از آن ندیدم. با ایجاد شهرک هنر در این نقطه شاهد یک شهر مملو از آرامش باشیم و این فرصت ایجاد شود تا همسایگی کنیم. شهرسازی و همسایگی در روزگار جدید سخت است.