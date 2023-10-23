به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز پروژه شهرک هنر، پیش از ظهر امروز دوشنبه اول آبان با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر جدید پرند برگزار شد.

در این مراسم محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پروژه شهرک هنر، گام نخست و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی است؛ ما ایام خاصی را تجربه می‌کنیم و رژیم صهیونیستی مسلمانان را با این میزان از خشونت مورد قتل عام قرار می‌دهند. این تصاویر منتشره از رسانه‌ها مایه ناراحتی مان را فراهم کرده است. همه مردم ایران و مسلمانان و آزادی خواهان در دنیا عزادار غربت کودکان و بی پناهان غزه هستند. خداوند به برکت مولود امروز (امام حسن عسکری) زمینه فرج آقا امام زمان (عج) فراهم شود و شاهد نابودی صهیونیست و برپایی نماز وحدت در مسجد الاقصی به رهبری مقام معظم رهبری باشیم. این راه نزدیک است.

وی افزود: در سرفصل‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌های تحولی دنبال می‌شود که برای این بخش اصرار بسیاری دارم. همه اقدامات فرهنگی، توسعه‌ای، آموزشی، ساخت اماکن فرهنگی جزو وظایف ماست. ما کارنامه قابل توجهی در پایان دوسال داریم چراکه شاهد کار جدی همکارانم در این زمان بودم. ما به دنبال ایجاد حکمرانی نوین فرهنگی هستیم و در مجلس با همکاری خوب نمایندگان مجلس سعی داریم حکمرانی نوین فرهنگی را در برنامه هفتم داشته باشیم. به حمدالله مسیر با شتاب، با تدبیر و عقلانیت جلو می‌رود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت و شخص رئیس جمهور تأکید دارند که جریان فرهنگی به دور از هرگونه حاشیه و مسائل آزاردهنده بتواند از این نگاه وسیع دولت برخوردار باشد. همچنین حل مسائل معیشتی و مسکن اهالی هنرمندان برای مان در اولویت قرار دارد. ما این را یک مسأله عادی نمی‌بینیم و مسئولان مشکلات موجود در معیشت و تأمین مسکن را در اولویت قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: براساس اعلام رئیس جمهور چهار میلیون مسکن برای متقاضیان در اولویت قرار دارد. همچنین اصحاب فرهنگ و هنر نخبگان جامعه ما هستند. بیش از یکصد هزار عضو صندوق هستند که از این تعداد ۲۸ هزار نفر طی دوسال اخیر اضافه شده‌اند. همچنین تعداد اعضای صندوق از چهارهزار به ۱۲ هزار و پانصد نفر رسیده است که به نظر می‌رسد کار مهمی است. ما بنا داریم در همه کشور، برای کارکنان وزات، ادارات کل بحث مسکن را مورد توجه قرار دهیم و حتماً باید این اتفاق بیفتد. اصحاب فرهنگ و هنر هم خانواده ما محسوب می‌شوند. انشالله با شتاب این کار را ادامه دهیم.

اسماعیلی گفت: ایجاد شهر هنر در ورودی شهر جدید پرند خوب است و از آنجا که دولت به پیوست فرهنگی اهمیت می‌دهد، شهر هنر دارای یک پیوست فرهنگی است و براساس آن قرار است، محقق شود. همچنین در احکام مصوب مجلس داشتن پیوستن فرهنگی امری مهم است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شهر جدید پرند حدود ۴۰۰ هزار جمعیت دارد، بنابراین باید موضوع فرهنگی و هنری در این شهر دنبال شود. همچنین در استان تهران شهر جدید پرند پایگاه مهم فرهنگی و هنری محسوب می‌شود.

وی افزود: دسترسی به شهر جدید پرند باید تسهیل شود. همچنین به همت دولت این روزها قرار است مترو افتتاح شود. چراکه افتتاح مترو گام مهمی محسوب می‌شود. همه امکانات را باید به این شهر بیاوریم. مجموعه‌های فرهنگی بسازیم و حتی جشنواره‌های مهم را در پرند برگزار کنیم. بخش‌های دولت هم نگاه شأن به فرهنگ غال است و فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دغدغه فرهنگ و هنر را ندارد و حتی وزارت مسکن هم نسبت به این موضوع اهتمام ویژه دارد.

اسماعیلی در پایان گفت: این دوره جبران عقب ماندگی تاریخی در زمینه خدمت رسانی به اهالی فرهنگ و هنر است و ما پیگیر وضعیت و مشکلات هنرمندان و اصحاب رسانه هستیم.