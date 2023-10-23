  1. استانها
  2. تهران
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

حل مسائل معیشتی و مسکن اهالی هنر در اولویت کار دولت و مسئولان است

حل مسائل معیشتی و مسکن اهالی هنر در اولویت کار دولت و مسئولان است

رباط کریم- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه پرند می‌تواند در آینده به عنوان پایگاه فرهنگی و هنری استان تهران باشد گفت: حل مسائل معیشتی و مسکن اهالی هنر در اولویت کار دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث مسکن هنرمندان و خبرنگاران در شهر پرند با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه جریان فرهنگی و هنری کشور بدون حاشیه و مسائل آزاردهنده با پشتیبانی دولت ادامه پیدا کند اظهار داشت: حل مسائل معیشتی و مسکن اهالی هنر با توجه به مشکلات جامعه در اولویت کار دولت و برنامه‌های مسئولان قرار دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر یکصد هزار نفر از اهالی هنر و رسانه عضو صندوق اعتباری هنر هستند گفت: در این ۲ سال ۲۸ هزار نفر به این تعداد اضافه شده اند و در بخش خبرنگاران نیز طی این ۲ سال شروع دولت سیزدهم شمار اعضای صندوق اعتباری هنر از چهار هزار نفر به ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و همه اهالی فرهنگ و هنر مورد حمایت این صندوق هستند.

وی با اشاره به اینکه با اولین کلنگ زنی «شهر هنر» در پرند تمام اهالی فرهنگ و هنر که تا به امروز صاحب مسکن نشدند صاحب خانه خواهند شد افزود: این طرح در همه استان‌های کشور تداوم خواهد داشت و سرفصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد برنامه‌های تحولی و دارای نقش برجسته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه توسعه آموزشی و ساخت اماکن فرهنگی از وظایف وزارت فرهنگ است گفت: ما دنبال حکمرانی نوین فرهنگی هستیم و با ایجاد فضای جدید در برنامه هفتم مبنی بر اصول روشن جلو می‌رویم و این مسیر با درایت و شتاب بیشتری اجرا می‌شود.

اسماعیلی افزود: پرند می‌تواند در آینده به عنوان پایگاه فرهنگی و هنری استان تهران و در وزارت فرهنگ این مسیر دیده شده که با توجه به دسترسی‌های ارتباطی جشنواره‌های مهم کشوری با ایجاد فضاهای فرهنگی در این شهر برگزار شود.

کد مطلب 5919635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها