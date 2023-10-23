حل مسائل معیشتی و مسکن اهالی هنر در اولویت کار دولت و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث مسکن هنرمندان و خبرنگاران در شهر پرند با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه جریان فرهنگی و هنری کشور بدون حاشیه و مسائل آزاردهنده با پشتیبانی دولت ادامه پیدا کند اظهار داشت: حل مسائل معیشتی و مسکن اهالی هنر با توجه به مشکلات جامعه در اولویت کار دولت و برنامه‌های مسئولان قرار دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه در حال حاضر یکصد هزار نفر از اهالی هنر و رسانه عضو صندوق اعتباری هنر هستند گفت: در این ۲ سال ۲۸ هزار نفر به این تعداد اضافه شده اند و در بخش خبرنگاران نیز طی این ۲ سال شروع دولت سیزدهم شمار اعضای صندوق اعتباری هنر از چهار هزار نفر به ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و همه اهالی فرهنگ و هنر مورد حمایت این صندوق هستند.

وی با اشاره به اینکه با اولین کلنگ زنی «شهر هنر» در پرند تمام اهالی فرهنگ و هنر که تا به امروز صاحب مسکن نشدند صاحب خانه خواهند شد افزود: این طرح در همه استان‌های کشور تداوم خواهد داشت و سرفصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد برنامه‌های تحولی و دارای نقش برجسته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه توسعه آموزشی و ساخت اماکن فرهنگی از وظایف وزارت فرهنگ است گفت: ما دنبال حکمرانی نوین فرهنگی هستیم و با ایجاد فضای جدید در برنامه هفتم مبنی بر اصول روشن جلو می‌رویم و این مسیر با درایت و شتاب بیشتری اجرا می‌شود.

اسماعیلی افزود: پرند می‌تواند در آینده به عنوان پایگاه فرهنگی و هنری استان تهران و در وزارت فرهنگ این مسیر دیده شده که با توجه به دسترسی‌های ارتباطی جشنواره‌های مهم کشوری با ایجاد فضاهای فرهنگی در این شهر برگزار شود.