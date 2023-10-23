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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۱

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد؛

افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در خوزستان

افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در خوزستان

اهواز- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در هفته گذشته خبر داد و گفت: ابتلا به این بیماری، ۹ برابر کووید گزارش شده و شیوع آنفلوانزا را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری‌نیا ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به شیوع آنفلوانزا در خوزستان اظهار کرد: با نمونه‌گیری از هر ۱۰۰ نفر با علائم حاد تنفسی فوقانی در استان، تعداد ۴۶ مورد آنفلوانزا و چهار مورد کرونا در هفته گذشته گزارش شده است.

وی ادامه داد: در خوزستان ورود به موج آنفلوانزا از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی کرده که پیک کشوری از اواسط آبان‌ماه رخ می‌دهد.

بختیاری‌نیا بیان کرد: گروه‌های پرخطر شامل زنان باردار، افراد بالای ۶۰ سال و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای از جمله دیابت، فشارخون، بیماری‌های قلبی عروقی و مزمن تنفسی حتماً در فضای شلوغ از ماسک استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: همچنین از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز و فقط با تجویز پزشک مصرف شود.

کد مطلب 5919768

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