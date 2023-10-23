اجرای طرح جامع امنیت محله محور در میاندورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی راست خدیو اظهارداشت: از آن جایی که یکی از دغدغه‌ها و مطالبه‌های مردمی در حوزه تأمین امنیت محله‌ها، جمع آوری معتادان متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاه‌ها از وجود این دسته از افراد می‌باشد، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری رده‌های تابعه، اقدام به اجرای طرح جامع پاکسازی مناطق آلوده و دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروش مواد مخدر کردند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۹ معتاد متجاهر و ۸ خرده فروش مواد مخدر به همراه حدود ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و دستگیر شدند که پس از غربالگری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

سرهنگ راست خدیو در ادامه با اشاره به سایر عملکرد رده‌های تابعه، گفت: دراجرای این طرح علاوه برکشف مقداری انواع موادمخدر، دستگیری دو مجلوب متواری، توقیف ۱۰ خودرو سواری و یک موتورسیکلت فاقد پلاک، توقیف ۱۱ دستگاه خودرو در اجرای طرح ناظر، کشف ۶ فقره انواع سرقت و دستگیری هفت سارق و یک مالخر، پلمب ۳ واحد صنفی به جرم نگهداری مشروبات الکلی و قرص متادون، برخورد ۱۷ مورد تخلف سرویس مدارس توسط راهور و ۲۱۰ مورد قبض جریمه صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در خاتمه با اشاره به لزوم همکاری با پلیس در پاکسازی محلات و اعلام موارد مشکوک از طریق فوریت پلیسی ۱۱۰، یادآور شد: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک اولویت مأموریتی روزانه در دستور کار پلیس قرار داشته که در این راستا توفیقات قابل توجهی نیز حاصل شده است.