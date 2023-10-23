  1. استانها
  2. مازندران
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

فرمانده انتظامی میاندرود خبر داد؛

اجرای طرح جامع امنیت محله محور در میاندورود

اجرای طرح جامع امنیت محله محور در میاندورود

میاندورود - فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از جمع آوری ۱۷ معتاد متجاهر و خرده فروش موادمخدر در نتیجه اجرای طرح جامع امنیت محله محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی راست خدیو اظهارداشت: از آن جایی که یکی از دغدغه‌ها و مطالبه‌های مردمی در حوزه تأمین امنیت محله‌ها، جمع آوری معتادان متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاه‌ها از وجود این دسته از افراد می‌باشد، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری رده‌های تابعه، اقدام به اجرای طرح جامع پاکسازی مناطق آلوده و دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروش مواد مخدر کردند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۹ معتاد متجاهر و ۸ خرده فروش مواد مخدر به همراه حدود ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و دستگیر شدند که پس از غربالگری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

سرهنگ راست خدیو در ادامه با اشاره به سایر عملکرد رده‌های تابعه، گفت: دراجرای این طرح علاوه برکشف مقداری انواع موادمخدر، دستگیری دو مجلوب متواری، توقیف ۱۰ خودرو سواری و یک موتورسیکلت فاقد پلاک، توقیف ۱۱ دستگاه خودرو در اجرای طرح ناظر، کشف ۶ فقره انواع سرقت و دستگیری هفت سارق و یک مالخر، پلمب ۳ واحد صنفی به جرم نگهداری مشروبات الکلی و قرص متادون، برخورد ۱۷ مورد تخلف سرویس مدارس توسط راهور و ۲۱۰ مورد قبض جریمه صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان در خاتمه با اشاره به لزوم همکاری با پلیس در پاکسازی محلات و اعلام موارد مشکوک از طریق فوریت پلیسی ۱۱۰، یادآور شد: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک اولویت مأموریتی روزانه در دستور کار پلیس قرار داشته که در این راستا توفیقات قابل توجهی نیز حاصل شده است.

کد مطلب 5919787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها